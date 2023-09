Dopustite da vas prođu trnci na utrci moćnih grdosija

Otkrijte nešto novo: do kraja rujna traje Europsko prvenstvo trkaćih kamiona pa možete vidjeti i čuti atmosferu na utrci ovih golijata. Jedinstveni motor sport spektakl - gdje je minimalna propisana težina vozila 5,3 tone, a maksimalna brzina zbog sigurnosti limitirana na 160 km/h - svake godine privuče oko 420.000 gledatelja. Ukupno su predviđena 32 okršaja na devet trkaćih staza diljem Europe, a utrku grdosija još stignete pogledati u Belgiji, Francuskoj i Španjolskoj. I, ne brinite, nećete time podržavati zagađenje jer transformacija ka održivosti, uz sigurnost, osnova je strategije Goodyear FIA ETRC natjecanja.

Organizatori su također potpisnici Pariškog sporazuma, odnosno obvezali su se do 2038. godine svoj ugljični otisak svesti na nulu. Kako bi to postigli, još su se 2021. prebacili na 100% održivo gorivo, iz obnovljivih izvora, postavši tako prvo ikada natjecanje pod FIA-om koje je to napravilo. Ovaj je potez bitan jer dokazuje da je moguće poduzeti daljnje akcije kako bi se i kamionima u cestovnom prometu snizile CO2 emisije, kako je to napravljeno na trkaćoj stazi. Također, ove je godine na stazi svjetsku premijeru imao i prvi potpuno električni trkaći kamion, što je značajna prekretnica u natjecanju Goodyear FIA ETRC. Prvi je put eTruck nastupio u srpnju na stazi Nürburgring. Proizveo ga je Iveco, a pravilnik natjecanja je revidiran kako bi se uz kamione na konvencionalna goriva ravnopravno mogli natjecati i električni, kao i oni hibridni te na sintetička goriva.

Na koje god gorivo jurili po stazi na kojoj inače očekujete manja i vižljavija vozila, trkaće kamione impresivno je i vidjeti i čuti. Jasno, teže osjetno više od trkaćih automobila pa im je Goodyear pripremio posebne gume koje kombiniraju snagu guma za komercijalne kamione s performansama kakve pružaju i gume za trkaće automobile. Možete ih do kraja rujna uhvatiti još tri puta i to 9. i 10. runa na stazi Zolder u Belgiji, potom 23. i 24. rujna na Le Mans Bugatti stazi u Francuskoj te 30. rujna i 1. listopada u Španjolskoj, na stazi Jarama pored Madrida.