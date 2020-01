Nove kazne za višak CO2 donijet će u Hrvatsku još više ‘prljavih’ vozila

Pravilnik koji je u EU, pa tako i u Hrvatskoj, na snagu stupio s prvim danom 2020., po svemu sudeći, zaustavit će pomlađivanje hrvatskog voznog parka te će još više potencijalnih kupaca okrenuti prema isluženim automobilima iz unosa. Proizvođači automobila morat će, naime, Europskoj komisiji dojaviti prosjek emisija ugljikova dioksida za aute prodane na europskom tržištu te će za svaki gram iznad 95 g CO2 platiti 95 eura kazne.

Počela i otpuštanja

Uzmemo li u obzir da su novi automobili preklani prodani u zemljama EU u prosjeku imali 121 g CO2/km, odnosno 26 grama iznad dopuštenoga, to za jedan prodani auto znači kaznu od 2470 eura. Uzmemo li za primjer proizvođača koji u Hrvatskoj proda samo 1500 automobila godišnje – i kad bi prodaja ostala ovakva kakva je bila dosad – na ta će vozila on platiti 3,705.000 eura kazne zbog prekobrojnih grama ugljikova dioksida! To je brutalna kazna i jasno je da će se navike kupaca morati promijeniti jer vozači više neće moći kupiti automobil koji emitira puno CO2 ili će ga morati platiti osjetno više. Očekuje se pad prodaje, a neslužbeno saznajemo da su mnogi trgovci zbog toga već počeli smanjivati broj djelatnika.

– Iz ponude će nestati vozila jeftinija od 80.000 kuna, jer uvođenje najdostupnijih tehnologija za smanjivanje emisije (mild hybrid) stoji minimalno 1000 eura u maloprodaji – kaže Branko Kondić, izvršni direktor zastupništva Mitsubishija za Hrvatsku. Iz zastupništva Suzukija napominju da bi prijelazni period elektrifikacije u Hrvatskoj mogao trajati oko 20 godina, a u njemu će hibridi biti izuzetno važni. U svakom slučaju, s jedne strane kazne, a s druge nove tehnologije povisit će cijenu novih automobila. Posljedično, može se očekivati da će još više vozača posegnuti za rabljenima, nesigurnijima i “prljavijima”. Izlaz iz toga može se naći jedino u smanjenim davanjima na nove automobile. No, u Hrvatskoj takvo što zasad nije na vidiku.

– Trebalo bi izjednačiti ekološki porez (PPMV2) za nova i rabljena vozila, odnosno ukinuti umanjenje PPMV2 s obzirom na starost uvezenog vozila. Time bi se i kupci rabljenih vozila iz inozemstva potaknuli na unos rabljenih vozila s nižim emisijama. Nadalje, trebalo bi ukinuti subvencije na plug-in hibride jer nisu učinkovite i smanjiti iznos subvencije na baterijska električna vozila kako bi se produljilo razdoblje moguće aplikacije za subvenciju u okviru raspoloživog budžeta – navodi B. Kondić. U zastupništvu Forda još su detaljniji.

– Ako već postoji PPMV kao „lokalni porez“, on bi na novim vozilima do ukupne cijene od 200.000 kn s PDV-om uz zadovoljenje ekološke norme Euro 6D trebao biti 0 kn. Cilj države mora biti obnavljanje voznog parka jer ovo što se trenutačno događa izravno potiče golem unos Euro 3, Euro 4 i Euro 5 emisijskih vozila i onda tek nešto manji unos Euro 6 vozila. Govorimo o ekologiji, a porezno „ubijamo“ nova vozila i samim time kao da pozivamo ljude na jednostavan i jeftin unos najprljavijeg automobilskog otpada s razvijenih tržišta – upozorava Goran Vinovrški, Ford Brand Manager.

Smanjenjem PPMV-a svakako bi se potaknula kupnja novih, sigurnijih i ekološki prihvatljivijih vozila, kao i promjenom poreznog tretmana kod uvoza rabljenih automobila, smatraju u zastupništvu Renaulta, Nissana i Dacije. No kažu da razvoja elektromobilnosti neće biti bez sustavnih, umjesto sporadičnih subvencija za kupnju EV-a, poticanja kupnje većeg broja EV-a za poslovne kupce (trenutačno su ograničeni na 5 subvencija), uvođenja pozitivne diskriminacije za vlasnike EV-a (dozvola vožnje po žutoj traci, besplatni parking…) ili posebnim poreznim tretmanom za kupnju EV-a. U nekim zemljama EU sve to već postoji. Da u Hrvatskoj još uvijek ne postoji strategija poticanja prodaje novih automobila, smatra i Tomislav Miletić, generalni direktor za Citroën, DS i Peugeot.

Veće poskupljenje 2021.

– Porezna politika stavlja hrvatske kupce u nepovoljniji položaj od njihovih susjeda u EU. Izmjene u tom dijelu, ali i kvalitetnije korištenje sredstava koje prikuplja, a kasnije i distribuira Fond za zaštitu okoliša uvelike bi promijenilo sliku na cestama – kaže Miletić.

Tvrtka Kia Motors Adria Group situaciju još ne smatra dramatičnom jer u Hrvatskoj u 2020. još uvijek važe emisijski standard NEDC i postojeće trošarine. Stoga, navode, u ovom trenutku nisu potrebne neke posebne mjere.

– Kada WLTP stupi na snagu 2021., može se očekivati da će zbog viših trošarina poskupjeti vozila, tako da bi do tada bilo dobro smanjiti trošarine jer u suprotnom možemo očekivati pad prodaje – smatraju u Kiji

