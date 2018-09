Istražili smo: evo koliko se razlikuju cijene goriva na benzinskim postajama

Cijene goriva daleko su od konstantnih i to znamo odavno, pa se s njihovim promjenama, rastom i padom, već tradicionalno susrećemo praktički svakog tjedna. No na troškove koje vozači imaju u vezi s time ne utječu samo kretanja cijena nafte na svjetskim tržištima te reakcija na njih u vidu korekcije cijena na domaćim benzinskim crpkama, nego pritom u računicu treba uvesti još nekoliko čimbenika.

Svi dobro znamo da su neke pumpe u prosjeku skuplje od drugih (primjerice one na autocestama u odnosu na one u gradovima ili manjim mjestima), no valja znati da je situacija po tom pitanju, zapravo, još malo kompliciranija. Drugim riječima, kako je i potvrdilo naše malo nasumično istraživanje, cijene praktički svih vrsta goriva mogu se manje ili više razlikovati ne samo na benzinskim crpkama različitih naftnih kompanija nego i unutar istih firmi, a o različitim lokacijama njihovih prodajnih mjesta da i ne govorimo.

Krenimo, dakle, redom odnosno od Zagreba preko Samobora, Karlovca i Rijeke te istarskim ipsilonom do Rovinja i Pule, kuda nas je provela naša istraživačka ruta. Tijekom nje posjetili smo 15 benzinskih crpki na autocestama i magistralnim cestama te u naseljenim mjestima i navedenim gradovima. Cijene smo uspoređivali na prodajnim mjestima sedam različitih kompanija, od giganata poput Ine, Petrola i Croduxa, pa sve do manjih crpki kao što su Antunović, Mitea i PCZ.

I imali smo što vidjeti: ovisno o gorivu, crpki i lokaciji, cijena litre varira i po pola kune, što znači da se s malo planiranja, ako i kad je to moguće, na punom spremniku prosječnog obujma (50 litara) može uštedjeti 25 kuna. Ne čini vam se velika razlika? Razmislite još jednom: ovdje govorimo o samo jednom punjenju, samo jednog spremnika. U godinu dana, primjerice, ušteda bi mogla biti znatno opipljivija.

Pogledamo li razlike po vrstama goriva, od benzinskih crpki koje smo gledali na našoj ruti, osnovni 95-oktanski benzin najskuplji je bio na Tifonu u Ravnoj Gori i Draganiću, koji su litru naplaćivali 10,64 kune, a najnižu cijenu pronašli smo na malim crpkama Mitea u Samoboru i PCZ u Zagrebu, gdje je litra stajala identičnih 10,18 kuna, što znači da razlika među njima iznosi 46 lipa.

Još je veći raspon cijena dizelskog goriva, za čiju je litru Petrol na autocesti između Zagreba i Karlovca naplaćivao 10,21 kunu, što je za točno 51 lipu više od najbolje ponude od 9,70 kn/l, koju smo pronašli također na crpkama Mitea i PCZ. Pogledamo li još i ponudu LPG goriva, lako bi se moglo zaključiti da su spomenuti mali trgovci i apsolutno najjeftiniji, jer se kod njih plin prodavao za 4,71 kn (najskuplji je bio na Ini na Ipsilonu i na autocesti kod Vukove Gorice te Petrol kod Jaske, s 5,21 kn).

No, zanimljivo je da smo cijenu istih 4,71 kn pronašli i na zagrebačkom Croduxu, ali ne i, primjerice, na onome na Vratima Jadrana, koji je LPG toga dana naplaćivao 5,01 kunu. U svakom slučaju, malo planiranja ne može štetiti. Dapače…

Korisno napraviti prije i tijekom putovanja Planirate li odlazak na godišnji odmor ili neku drugu vrstu putovanja, bilo bi mudro isplanirati i gdje ćete točiti gorivo. Ako već gledate da nađete povoljniji smještaj i cijene koje će biti primjerene vašem obiteljskom proračunu, zašto u računicu ne uvrstiti i trošak goriva? Cijene je moguće pratiti izravno kod naftnih kompanija odnosno na njihovim internetskim stranicama, no zgodnu pomoć nude stranice poput cijenegoriva.info, koja svakoga dana objavljuje odnosno ažurira cijene goriva i izbacuje točnu uštedu između najnižih i najviših cijena. No treba znati da je pokrivenost što se kompanija tiče jako velika, ali se evidentno temelji na podacima prikupljenim u Zagrebu i okolici. Opciju pretrage po cijeloj Hrvatskoj nudi www.min-go.hr, a alternativno podatke o cijenama možete pronaći i na tankerking.com i www.hak.hr/info/cijene-goriva/.

