ZET-ovci bjesne: Do kad ćemo morati svako malo izlaziti i ručno skretati tramvaje?

Križanje Savske i Tratinske, na semaforu zeleno, a ZET-ova "dvanaestica" se zaustavlja. Iz vozačke kabine ZET-ovog travmaja čuju se ljutiti prigovori, nakon čega frustrirani vozač uzima šipku i "prčka" nešto po pruzi te se ponovno, uz prigušene psovke, vraća u vozilo. No, tada se svjetlo na semaforu pretvara u crveno, pa slijedi još jedan val frustracija i psovki.

Problem je, naime, u neispravnim skretničkim sklopovima, zbog čega tramvaji na križanjima ne mogu propisno skrenuti pa moraju izlaziti iz vozila i ručno namještati skretnice na prugama. Ovu cijelu peripetiju ZET-ovi vozači u tramvajima moraju prolaziti svakog dana, i to ne jednom, a cijela situacija uvelike ljuti i same putike, koji su zbog toga prisiljeni u tramvajima sjediti dulje nego inače. Zbog čega su vozači i apelirali prema upravi tvrke da se stvar riješi i to – smjesta.

- Samom provjerom navoda utvrđeno je da je više od pola skretnica neispravno. Vozačice i vozači, da bi osigurali poštivanje zadane trase, svako malo moraju izlaziti i ručno okretati skrenticu, što stvara određen zastoj u prometu, posebice na velikim križanjima. Također, učestalo izlaženje iz tramvaja i okretanje skretnica (na brzinu da se ne bi usporavao promet) može dovesti do povrede vozača, što se već i dogodilo – piše u dopisu predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-Zagreb Anto Jelić.

A to je samo jedan od problema s kojim se suočavaju ZET-ovi vozači, jer vladaju velike vrućine,a vozači nemaju gdje popiti vode.

- ZVPRZZ očekuje sukladno dogovoru dsa se u vrijeme iznimno visokih temperatura osigura voda na okretištima na kojima nema čvrstog objekta s vodom – napominje Jelić.

O svemu tome obratili smo se i ZET-u i Gradsu, a oni nam kažu da nije istona da je toliko velik broj tramvajskih skretnica u kvaru.

- Na području tramvajske mreže postoji 176 skretnica, a Služba zadužena za održavanje tramvajske infrastrukture redovno obavlja provjere kolosijeka i pripadajućih sklopova te iste održava prema predviđenom planu. Također, ukoliko se primijeti neispravnost ili prometno osoblje prijavi kvar, sukladno predviđenoj proceduri promptno se pristupa sanaciji – kažu iz Gradskog ureda za promet, a odgovorili su i na naš upit o tome što je s vodom za vozačima.

- Kao što smo ranije istaknuli, na terminalima gdje postoje čvrsti objekti osigurani su aparati s pitkom vodom za prometno osoblje, a prema naputku Uprave proteklog tjedna prometnom osoblju su dijeljene bočice s vodom. Ovim putem apeliramo, kako na prometno osoblje, tako i na putnike, da tijekom visokih temperatura vode računa o unosu dovoljne količine tekućine u organizam – poručuju u Uredu.