Zavirili smo iza kulisa Fooling Arounda u Esplanadi: Od kroketa s buncekom i štrukli-koktela do veganskog sarma bureka

Hrskavi štapići od lososa, kroketi od pršuta, domaći štrukli, Sarma burger u veganskoj verziji, sushi kuglice, kroketi buncek... Sve to, i još mnogo više, čeka posjetitelje ovogodišnjeg Fooling Arounda koji će Oleander terasu Esplanade od 26. studenoga pretvoriti u najpoželjniji afterwork i blagdansku stanicu u gradu. Na pretpremijernom predstavljanju u Esplanade 1925 Lobby & Cocktail Baru najavili su adventski program koji ove godine donosi potpuno novi bistro koncept. Svaki od devet „vagona“ blagdanskog Orient Expressa ujedinit će jedan restoran i jedan bar, stvarajući originalne kulinarske i miksološke suradnje kakve se u Zagrebu još nisu vidjele.

U gastro vagonima svoje će specijalitete poslužiti cijela plejada zagrebačkih i regionalnih ugostitelja. Esplanadina chefica Ana Grgić Tomić pripremila je hrskave losos štapiće, kroketiće od pršuta i nezaobilazne štrukle, dok slastičarka Mirjana Špoljar potpisuje čokoladni mousse sa zimskim začinima. Uz to, Esplanade 1925 Lounge & Cocktail Bar nudi inovativne tople koktele – uključujući i ovogodišnju zvijezdu, The Štrukli Affair, koji spaja liker od jogurta, slanu karamelu, krušku i gin, uz hrskavi parmezan-disk. Michelinov Noel* ponovno stiže u funky blagdanskom izdanju sa slasnim Kroketima s dimljenim buncekom, domaćom turšijom i majonezom mladog luka, a posjetitelje očekuju i njihovi Arancini te Porchetta burger. Talijansku scenu predstavlja vagon Peti Kupe x Bora Winery s gurmanskim sendvičima Toni Mortadella i Gianna Parmigiana, domaćom lasagnom, Pinsom Zagabria te biranim vinima i maslinovim uljima.

Za ljubitelje veganske i gluten-free kuhinje tu je BioMania – Sarma burger od rižinog papira i dimljenog tofua, Arancini s tartufima, bogata Winter Soup, Buća Burek i desertni Arancino Sweet tek su dio ponude zbog koje se ove kućice očekuje veliki red. Premijerno dolazi i Debeli Dabar u suradnji s Urania barom, s prvim adventskim „picekom u mlincima“, trganom dimljenom piletinom i kimchi majonezom te Kobajom s kiselim zeljem. Japansku adventsku eksploziju okusa donose SoHo Sushi i KOi Bar – od Shrimp Balls i tempure do Chicken Karaagea i Sushi Christmas Boxa, uz KOi koktele inspirirane zimskim začinima i dalekim istokom. Melt i Ginglebells pobrinut će se za slatki dio i signature koktele – njihov topli Christmas Crumble već je na predstavljanju oduševio uzvanike, dok će Ginglebells ponovno kuhati svoj slavni kuhani gin.

Na Oleander terasu vraća se i Acrobat Svijet Vina s ekskluzivnim KOBE burgerima, steakovima i pizzama te prestižnim vinima poput Billecart-Salmona i Ornellaie. A što bi Advent bio bez kobasica? Institut za kobasice Mate Jankovića priprema svoje najpoznatije signature kobasice, od debrecinki do kranjskih, u mekom brioche pecivu i s majstorskim umacima. Centralna stanica, kojom upravlja barmen Filip Lipnik, donosi niz vrućih koktela, zimske čokolade i twist verzije klasika, uz gostovanja barova Colona (Zadar), Kultura (Beograd) i Lola (Hvar). Posebna atrakcija bit će i povratak najpoznatijeg domaćeg pastry chefa – Jura x Mono by Klepić Juraj – sa svojim realističnim voćem.

Glazbeni dio Fooling Arounda svakog dana donosi novo afterwork raspoloženje – utorkom akustika, srijedom latino ples s instruktorima, petkom kultni R’n’B Confusion, a subotom FRKA. Najavljeni su i program posvećen 100. rođendanu Esplanade, nezaboravan Badnjak i najluđi dnevni doček Nove godine.