Zagrepčanka u mukama: Gdje kupiti stan za iznajmljivanje, uložila bih 220.000 eura

Cilj joj je kupiti nekretninu, ali tako da joj od nje ide neka zarada pa zajednicu na Redditu traži za savjet – kupit nešto u Zagrebu do 220k jer je ipak glavni i studentski grad ili možda u Novalji? "Frend je kupio dole apartman u zgradi s zajedničkim bazenom, u apartman stane šestero ljudi te planira od njega zaradit 5000 eura u 14 dana, što je nešto više od 10.000 € u mjesecu. Ak' uzmemo u obzir da je 7. i 8. mjesec pun to je vise od 20.000 eura i onda još ostali mjeseci pred sezona i post sezona.. Također je za tih 220k pored tog većeg apartmana dobio i manji apartman od doslovce 15m2 koji ima i tuš i kuhinju i kauč u kojem on može boravit i čistit sam ovaj veći apartman te na tome ušparati. Ajmo reći da ja nađem isti ili sličan 'deal' za apartman, kupiti takav apartman u Novalji onda ili se više za zaradu isplati uzeti stan u Zgu i iznajmljivat studentima npr. ? Eto, ak' je neko pametan neka pomogne", napisala je.

"Svaka čast za ovakve slatke brige, sretno s ulaganjem", "Volim ove ekonomske magove u Hrvatskoj, kupi pa rentaj. Wow, kakva fenomenalna ideja, nitko se toga nije sjetio", "Ako ćeš rentati nešto u Novalji moraš se preko ljeta praktički preseliti tamo, pronaći smještaj za sebe i svakih par dana čistiti za gostima. Puno lakše rentat stan dugoročno ako živiš u blizini", pisali su u komentarima.

Netko je napisao i kako mu "zgrada sa zajedničkim bazenom zvuči kao 'dodatni troškovi održavanja ili bazen postaje smrdljiva bara'". Napomenuo je i kako sezona nije samo u 7. i 8. mjesecu, nego i dio 6. i 9. "Jedino pitanje je hoće li turisti htjeti u apartman s naguranim krevetima. Kod kratkoročnog najma ide i trošak čišćenja i prijema gostiju. Bar draga država naplati samo simboličan porez i time stimulira ulaganja u beton. ROI preko 10% na nekretnini? Zvuci kao SF. Koliko možeš dobit za stan u Zagrebu? Ja sumnjam da ćeš dobiti i 1000€ mjesečno, dakle ROI = 12/220= 5,45% što bi bilo fantastično. U oba slučaja sigurno ide i situacija gdje je nekretnina prazna, odnosno najam niži. Dugo vremena ROI na nekretnini je bio 4,5%. U Njemačkoj sad je pao na 2-3% prije poreza i oporezuje se povrh ostalih prihoda. U Hrvatskoj je divlji zapad", napisao je.