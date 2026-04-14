Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
METROPOLA ILI MORE?

Zagrepčanka u mukama: Gdje kupiti stan za iznajmljivanje, uložila bih 220.000 eura

Zagreb: Zgrade u kojima stanove ima Ozana Krasić, supruga uhićenog Dragana Krasića
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.04.2026.
u 13:40

"Svaka čast za ovakve slatke brige, sretno s ulaganjem", jedan je od komentara.

Cilj joj je kupiti nekretninu, ali tako da joj od nje ide neka zarada pa zajednicu na Redditu traži za savjet – kupit nešto u Zagrebu do 220k jer je ipak glavni i studentski grad ili možda u Novalji? "Frend je kupio dole apartman u zgradi s zajedničkim bazenom, u apartman stane šestero ljudi te planira od njega zaradit 5000 eura u 14 dana, što je nešto više od 10.000 € u mjesecu. Ak' uzmemo u obzir da je 7. i 8. mjesec pun to je vise od 20.000 eura i onda još ostali mjeseci pred sezona i post sezona.. Također je za tih 220k pored tog većeg apartmana dobio i manji apartman od doslovce 15m2 koji ima i tuš i kuhinju i kauč u kojem on može boravit i čistit sam ovaj veći apartman te na tome ušparati. Ajmo reći da ja nađem isti ili sličan 'deal' za apartman, kupiti takav apartman u Novalji onda ili se više za zaradu isplati uzeti stan u Zgu i iznajmljivat studentima npr. ? Eto, ak' je neko pametan neka pomogne", napisala je. 

"Svaka čast za ovakve slatke brige, sretno s ulaganjem", "Volim ove ekonomske magove u Hrvatskoj, kupi pa rentaj. Wow, kakva fenomenalna ideja, nitko se toga nije sjetio", "Ako ćeš rentati nešto u Novalji moraš se preko ljeta praktički preseliti tamo, pronaći smještaj za sebe i svakih par dana čistiti za gostima. Puno lakše rentat stan dugoročno ako živiš u blizini", pisali su u komentarima. 

Netko je napisao i kako mu "zgrada sa zajedničkim bazenom zvuči kao 'dodatni troškovi održavanja ili bazen postaje smrdljiva bara'". Napomenuo je i kako sezona nije samo u 7. i 8. mjesecu, nego i dio 6. i 9. "Jedino pitanje je hoće li turisti htjeti u apartman s naguranim krevetima. Kod kratkoročnog najma ide i trošak čišćenja i prijema gostiju. Bar draga država naplati samo simboličan porez i time stimulira ulaganja u beton. ROI preko 10% na nekretnini? Zvuci kao SF. Koliko možeš dobit za stan u Zagrebu? Ja sumnjam da ćeš dobiti i 1000€ mjesečno, dakle ROI = 12/220= 5,45% što bi bilo fantastično. U oba slučaja sigurno ide i situacija gdje je nekretnina prazna, odnosno najam niži. Dugo vremena ROI na nekretnini je bio 4,5%. U Njemačkoj sad je pao na 2-3% prije poreza i oporezuje se povrh ostalih prihoda. U Hrvatskoj je divlji zapad", napisao je. 
Ključne riječi
reddit najam Zagreb nekretnine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!