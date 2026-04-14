Tomašević obišao radove na vrtiću u Stenjevcu, otkrio kada se očekuje završetak

Radove na dječjem vrtiću Stenjevec, prvom vrtiću na području Španskog i Stenjevca izgrađenom nakon gotovo 15 godina gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je sa zamjenicima. – Ovo je namjenski građeni objekt, bit će 10 odgojnih skupina, za oko 200 djece. Jako je dobra izrada, mislilo se da sve bude u funkciji djece i onako kako će mališanima biti najbolje. Imamo i jedno među najvećim igralištima u gradu, mislim da će djeca biti zadovoljna – rekao je na početku Krešo Tomljenović, ravnatelj DV Izvor.

Da radovi dobro napreduju i da se završetak očekuje do ljeta pa da početkom pedagoške godine djeca krenu u taj vrtić, rekao je Tomašević. – Ovo je prvi vrtić nakon dugih 15 godina. Bit će jedan od najvećih u Zagrebu, prostire se na površini od 2000 kvadrata, a cijela parcela je velika 8000 kvadrata. Vrijednost radova i opremanja je 6.6 milijuna eura s PDV-om, od toga je 4,7 milijuna eura iz Proračuna, a ostatak iz EU fondova, odnosno iz NPO-a – rekao je Tomašević.

125 milijuna eura se ulaže u potpuno nove objekte dječjih vrtića, napomenuo je. – Do sada je otvoreno 16 vrtića, 12 je ili u fazi gradnje ili će uskoro krenuti. 125 milijuna eura osigurava čak 3000 novih mjesta u gradskim vrtićima. 50 milijuna eura je potrišeno, 32 miljuna eura projekata je trenutačno u gradnji, 43 milijuna eura projekata će uskoro krenuti i trebali bi biti otvoreni u iduće 3 godine – rekao je doodajući kako su u realizaciji i Borovje, Podbrežje i Remetinec.

– Tu očekujemo da će svi, osim možda Remetinca, završiti do početka pedagoške godine. U pripremi je još 8 projekata kojima će se osigurati dodatnih 800 mjesta – kazao je. Naglasio je da se svaki kapitalni projekt pokušava financirati iz EU fondova, a da za vrtiće EU fondovi nisu bili baš dostupni. – Ključno je da vrtiće 84 posto financiramo iz proračuna – rekao je. Da je bitna kvantiteta, ali i kvaliteta, rekao je pak zamjenik gradonačelnika Luka Koralet.