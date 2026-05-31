REVITALIZACIJA VRELOVODNE MREŽE

Iz HEP Toplinarstva se pohvalili: Tri zagrebačka kvarta dobila su toplu vodu, radovi završeni 10 dana ranije

Zagreb: Radovi na revitalizaciji magistralnog vrelovoda u Hanamanovoj ulici
Boris Scitar/PIXSELL
VL
Autor
Mate Kovačević/Hina
31.05.2026.
u 15:49

Zamjenom dotrajale vrelovodne mreže znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi, a povećat će se sigurnost vrelovodne mreže u sljedećih 40 godina.

Radovi HEP-Toplinarstva na revitalizaciji magistralnoga vrelovoda kojim se opskrbljuju Špansko, Malešnica i Gajnice dovršeni su, zahvaljujući visokoj razini organizacije i intenzivnom angažmanu radnika, 10 dana prije planiranog roka, priopćilo je u nedjelju HEP-Toplinarstvo.

Isporuka tople vode za navedena naselja ponovno je uspostavljena u večernjim satima 30. svibnja, iako je završetak radova prema ranijim najavama bio predviđen za 10. lipnja, navodi HEP-Toplinarstvo. Podsjeća kako su radovi, koji su se provodili na dionici od Hanamanove ulice do Rudeške ceste, dio 2. faze projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. 

Zamjenom dotrajale vrelovodne mreže znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi, a povećat će se sigurnost vrelovodne mreže u sljedećih 40 godina. Iz HEP-Toplinarstva zahvaljuju krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju tijekom obustave isporuke tople vode, kao i svim radnicima koji su svojim trudom omogućili završetak radova na magistralnom vrelovodu čak 10 dana prije roka. HEP-Toplinarstvo navodi kako nastavlja s daljnjim ulaganjima u pouzdanost i učinkovitost toplinskog sustava kako bi osigurali kvalitetnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom za sve krajnje kupce.
Zagreb: Radovi na revitalizaciji magistralnog vrelovoda u Hanamanovoj ulici
Ključne riječi
Gajnice Malešnica Špansko radovi topla voda HEP toplinarstvo Zagreb

