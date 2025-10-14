Zagrebački Festival svjetla zasjao na pročelju Humboldtova sveučilišta u Berlinu

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) i ove godine predstavlja Festival svjetla Zagreb na prestižnom Festivalu svjetla u Berlinu, koji se održava od 8. do 15. listopada 2025. godine. Na jednoj od najprepoznatljivijih festivalskih lokacija – pročelju Humboldtova sveučilišta na Bebelplatzu – zagrebački Festival prikazuje 3D mapping projekciju „Drop of Life – Drop of Light“. Umjetnička svjetlosna instalacija, premijerno prikazana u Zagrebu u ožujku 2025., nastala je u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije te organizacijom WWF Adria. Kroz spoj umjetnosti, svjetlosti i znanosti, djelo simbolično ističe važnost znanja, edukacije i odgovornog odnosa prema prirodnim resursima kao temelja održive budućnosti.

Ovom prilikom, Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ, je izjavila: „Izuzetno smo ponosni što se instalacija ‘Drop of Life. Drop of Light’ zagrebačkog Festivala svjetla nalazi među vrhunskim svjetlosnim projekcijama Festivala svjetla u Berlinu, i to na jednoj od centralnih lokacija - povijesnom pročelju Humboldtova sveučilišta. Time grad Zagreb šalje snažnu i univerzalnu poruku o važnosti vode – njenoj ulozi kao izvora života, ključnog resursa budućnosti i poveznice između umjetnosti i znanosti.

U skladu s motom festivala 'Let’s Shine Together', želimo da ova projekcija u Berlinu bude ne samo estetski doživljaj, nego i platforma za promišljanje o održivosti, očuvanju okoliša i međukulturalnoj suradnji. Od svog prvog izdanja 2017. godine, Festival svjetla Zagreb djeluje u okviru međunarodnog udruženja Festival of Lights International, a ovim nastupom dodatno učvršćuje poziciju Zagreba na svjetskoj kulturnoj karti, ističući povezanost znanosti, umjetnosti, održivosti i kreativnosti.“

Birgit Zander, direktorica međunarodne organizacije Festival of Lights International istaknula je: „Veliko mi je zadovoljstvo što se Turistička zajednica grada Zagreba pridružuje kao partner na 21. izdanju Festivala svjetla u Berlinu. Video nastao za ovogodišnji Festival svjetla Zagreb, koji naglašava važnost vode za sav život na Zemlji, savršeno se uklapa u ovogodišnji moto berlinskog festivala – 'Let’s shine together'. Vjerujem, i profesionalno i osobno, da ovakva višegodišnja, više nego uspješna partnerstva – kako u realizaciji festivala svjetla, tako i u njegovoj promociji – doprinose razvoju nove umjetnosti, razmjeni kultura i stvaranju novih vrijednosti. Veselim se svim budućim suradnjama s našim dragim zagrebačkim partnerima!“

Festival svjetla u Berlinu okuplja vodeće međunarodne umjetnike svjetla i godišnje privlači milijune posjetitelja, a sudjelovanje Zagreba dodatno učvršćuje poziciju hrvatske metropole na karti svjetskih kulturnih i turističkih događanja. Projekcija se prikazuje tijekom svih osam festivalskih večeri, od 19 do 23 sata, u sklopu službenog programa Festivala svjetla Berlin.