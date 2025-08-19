Zagrebačka županija potpisala 'turistički Pariški sporazum': 'Održivost treba živjeti svaki dan'

Turistička zajednica Zagrebačke županije postala je potpisnicom prestižne globalne inicijative Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, kojom se destinacije, organizacije i tvrtke obvezuju na konkretne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova i jačanje otpornosti turizma na klimatske promjene. Smatra se jednim od najvažnijih novijih međunarodnih dokumenata za održivi razvoj turizma jer donosi konkretne, mjerljive ciljeve, ima široku globalnu podršku. Po važnosti se može usporediti s Pariškim sporazumom u kontekstu globalnog gospodarstva, ali je prilagođena specifičnostima turističke industrije.

Ovime, Zagrebačka županija postavlja visoke standarde održivog i regenerativnog razvoja te potvrđuje svoju predanost odgovornom upravljanju destinacijom. „ Proces je trajao gotovo godinu dana, a uključivao je usklađivanje naših planova, strategija i aktivnosti s međunarodnim standardima. Ovaj uspjeh još je jedna potvrda da smo na pravom putu prema održivoj budućnosti turizma. Svaki put kada uspijemo znamo da se trud isplatio, ali da je još jako puno posla pred nama. Održivost treba živjeti svaki dan“, istaknula je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism je globalna inicijativa pokrenuta 2021. na COP26, kojom se sektor turizma obvezuje prepoloviti emisije stakleničkih plinova do 2030. i dosegnuti klimatsku neutralnost (Net Zero) prije 2050. Deklaraciju je potpisalo 869 organizacija iz 90 zemalja. Turizam čini značajan dio globalnih emisija, a deklaracija prvi put ujedinjuje cijeli sektor oko znanstveno utemeljenih ciljeva, potiče zajedničko djelovanje i razmjenu dobrih praksi te pruža jasan okvir za smanjenje utjecaja na klimu i očuvanje destinacija za buduće generacije. Potpisivanjem Glasgow Declaration, TZZZ se obvezala izraditi i provoditi akcijski plan za smanjenje ugljičnog otiska, očuvanje prirodnih resursa te uključivanje lokalne zajednice u zelenu tranziciju turizma.