Zagrebačka skupština izglasala! Evo koliko zastupnika je podržalo odluku o naknadi štete nakon nevremena

Zagrebačka Gradska skupština u hitnom je postupku izglasala odluku o novčanoj pomoći građanima pogođenima nedavnim nevremenom, a prijedlog je dobio široku podršku – glasalo je 37 od 40 zastupnika, uključujući i dio oporbe.Prema odluci, Grad će sufinancirati 70 posto štete na stambenim objektima i 70 posto štete na vozilima. – Isplatit ćemo 70 posto štete na stambenim objektima i 70 posto štete na vozilima – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši kako se štete na nadgrobnim spomenicima prijavljuju Zagrebačkom holdingu, o čemu se ovom odlukom nije odlučivalo. Grad je, podsjetimo, zaprimio ukupno 4876 prijava štete, a formirani su i timovi koji su već na terenu i provode procjene.