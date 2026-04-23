Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MJESEC Dana OD OLUJE

Zagrebačka skupština izglasala! Evo koliko zastupnika je podržalo odluku o naknadi štete nakon nevremena

Zagreb: Nastavak 10. sjednice Gradske skupštine
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
23.04.2026.
u 13:07

Grad je, podsjetimo, zaprimio ukupno 4876 prijava štete, a formirani su i timovi koji su već na terenu i provode procjene.

Zagrebačka Gradska skupština u hitnom je postupku izglasala odluku o novčanoj pomoći građanima pogođenima nedavnim nevremenom, a prijedlog je dobio široku podršku – glasalo je 37 od 40 zastupnika, uključujući i dio oporbe.Prema odluci, Grad će sufinancirati 70 posto štete na stambenim objektima i 70 posto štete na vozilima. – Isplatit ćemo 70 posto štete na stambenim objektima i 70 posto štete na vozilima – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodavši kako se štete na nadgrobnim spomenicima prijavljuju Zagrebačkom holdingu, o čemu se ovom odlukom nije odlučivalo. Grad je, podsjetimo, zaprimio ukupno 4876 prijava štete, a formirani su i timovi koji su već na terenu i provode procjene.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!