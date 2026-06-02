Trasa je spremna, ali bez ovoga nema gradnje Jarunskog mosta! Tomašević otkrio gdje je zapelo

Iako je trasa budućeg Jarunskog mosta u potpunosti riješena, za pristupne prometnice i dalje traju imovinsko-pravni postupci, potvrdio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovitoj konferenciji za medije. Odgovarajući na pitanje o napretku projekta, Tomašević je podsjetio kako je Grad Zagreb jučer raspisao arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi most preko Save te pojasnio da je situacija s trasom mosta i pristupnim cestama različita.

– Treba razlikovati trasu samog mosta i pristupne ceste. Kao što sam rekao kada smo predstavljali natječaj, tada je trasa mosta bila gotovo potpuno čista, a sada mogu reći da je potpuno čista – rekao je gradonačelnik.S druge strane, za pristupne prometnice još se vode imovinsko-pravni sporovi i postupci izvlaštenja na sjevernoj i južnoj strani budućeg mosta. – Za pristupne ceste još se vode određeni postupci i očekujemo da će oni završiti do kraja 2027. godine. Procjena naših stručnih službi je da će sve biti riješeno prije početka radova na samom mostu – kazao je.

Osvrnuo se i na nezadovoljstvo dijela vlasnika zemljišta visinom ponuđenih naknada. – Grad ne može proizvoljno određivati cijene. Službenici mogu ponuditi samo iznose koje im zakon dopušta. Ako vlasnici smatraju da to nije dovoljno, za to postoje sudski postupci. To je vrlo strogo regulirana procedura i nije predmet pregovora između Grada i vlasnika – istaknuo je Tomašević. Grad Zagreb i dalje očekuje početak gradnje tijekom 2028. godine.

– Rekli smo da očekujemo početak radova 2028. godine i za sada se taj plan nije promijenio – poručio je. Govoreći o financiranju projekta vrijednog oko 140 milijuna eura, gradonačelnik je rekao kako će se potrebna sredstva tek uključiti u buduće proračunske projekcije. – Projekcije se usklađuju iz godine u godinu. Kada budemo donosili proračun za 2027., tada će se vidjeti i sredstva za ovaj projekt. Najveći dio troškova očekivano će biti vidljiv u projekcijama za 2028. i 2029. godinu – rekao je. Dodao je kako Grad trenutačno računa na financiranje iz vlastitog proračuna i kreditnih izvora, ali ne odustaje od mogućnosti povlačenja europskog novca. – Za sada planiramo financiranje iz gradskog proračuna, odnosno putem kredita razvojnih ili komercijalnih banaka. No ako se otvori mogućnost sufinanciranja iz europskih fondova, sigurno ćemo je iskoristiti – zaključio je Tomašević.