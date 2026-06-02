Baka (87) otvorila vrata muškarcu koji joj je nudio posuđe. Epilog, nažalost, vjerojatno znate

Starija gospođa (87) jučer je nasjela na jedan vrlo učestali oblik prijevare, obično usmjeren prema starijim osobaama. Kako je izvijestil zagrebačka policija, oko 12.30 sati na Maksimiru pred kuću joj se pojavo nepoznati muškarac koji joj je na prodaju ponudio posuđe. Žena mu je otvorila vrata i pustila ga ukuću, a on je priliku iskoristio da ju opljačka. Ukrao joj je novac i nakit, a šteta iznosi nekoliko tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

"Upozoravamo građane na ovakve i slične prijevare, te ih pozivamo na oprez, da ne nasjedaju na razne ponude posuđa i drugih predmeta koje im na ulici ili u njihovim domovima nude nepoznate osobe. Naime, prevaranti su spremni vrlo maštovito predstaviti se kao predstavnici i zaposlenici raznih institucija i poduzeća i prezentirati proizvode koje nude na prodaju, međutim tom prilikom vješto iskorištavaju lakovjernost potencijalnih žrtava", upozorenje je policije.