Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJEVARA U ZAGREBU

Baka (87) otvorila vrata muškarcu koji joj je nudio posuđe. Epilog, nažalost, vjerojatno znate

policija očevid
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.06.2026.
u 14:00

Prevaranti su spremni vrlo maštovito predstaviti se kao predstavnici i zaposlenici raznih institucija i poduzeća i prezentirati proizvode koje nude na prodaju, međutim tom prilikom vješto iskorištavaju lakovjernost potencijalnih žrtava, upozorenje je policije

Starija gospođa (87) jučer je nasjela na jedan vrlo učestali oblik prijevare, obično usmjeren prema starijim osobaama. Kako je izvijestil zagrebačka policija, oko 12.30 sati na Maksimiru pred kuću joj se pojavo nepoznati muškarac koji joj je na prodaju ponudio posuđe. Žena mu je otvorila vrata i pustila ga ukuću, a on je priliku iskoristio da ju opljačka. Ukrao joj je novac i nakit, a šteta iznosi nekoliko tisuća eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. 

"Upozoravamo građane na ovakve i slične prijevare, te ih pozivamo na oprez, da ne nasjedaju na razne ponude posuđa i drugih predmeta koje im na ulici ili u njihovim domovima nude nepoznate osobe. Naime, prevaranti su spremni vrlo maštovito predstaviti se kao predstavnici i zaposlenici raznih institucija i poduzeća i prezentirati proizvode koje nude na prodaju, međutim tom prilikom vješto iskorištavaju lakovjernost potencijalnih žrtava", upozorenje je policije. 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-05/most1.png
3
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Trasa je spremna, ali bez ovoga nema gradnje Jarunskog mosta! Tomašević otkrio gdje je zapelo

Osvrnuo se i na nezadovoljstvo dijela vlasnika zemljišta visinom ponuđenih naknada. – Grad ne može proizvoljno određivati cijene. Službenici mogu ponuditi samo iznose koje im zakon dopušta. Ako vlasnici smatraju da to nije dovoljno, za to postoje sudski postupci. To je vrlo strogo regulirana procedura i nije predmet pregovora između Grada i vlasnika – istaknuo je Tomašević.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!