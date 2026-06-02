spas od ljetnih vrućina

Gdje će se Zagrepčani kupati ovog ljeta? Jarun i Bundek spremni, a stižu dobre vijesti i iz Španskog

Zagreb: Osvježenje od vrućina građani pronašli na bazenu Šalata
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
02.06.2026.
u 12:22

Nadam se da ćemo početkom srpnja otvoriti bazen u Španskom i da će ga građani moći koristiti tijekom ljeta. To nam je bio cilj od samog početka projekta – poručio je Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da se kvaliteta vode na gradskim kupalištima redovito kontrolira te da su Jarun i Bundek spremni za ovogodišnju kupališnu sezonu. Odgovarajući na pitanje o analizi kakvoće vode na Jarunu i Bundeku, Tomašević je rekao kako se takva ispitivanja provode kontinuirano upravo kako bi se utvrdilo zadovoljava li voda uvjete za kupanje. – Koliko znam, analiza kvalitete vode provodi se sustavno i redovito. Ona se radi kako bi se mogla otvoriti kupališna sezona i u tom smislu Gradska skupština donijela je odluku o otvaranju kupališne sezone na lokacijama gdje je kvaliteta vode zadovoljavajuća – rekao je gradonačelnik.

Dodao je kako se to odnosi i na Jarun i na Bundek, koji su ove godine otvoreni za kupače.  – Mislim da Bundek prošle godine nije bio otvoren, a ove godine jest, što dovoljno govori o rezultatima analiza i kvaliteti vode – kazao je Tomašević.Na pitanje o otvaranju gradskih bazena, rekao je kako ne očekuje odstupanja od uobičajenog rasporeda te da bi svi vanjski bazeni trebali biti otvoreni prema redovnom kalendaru. No, posebno se osvrnuo na projekt novog bazena u Španskom, jednog od najvećih sportskih projekata na zapadu grada.

– Ono što je možda puno važnije za javnost jest da očekujemo završetak radova na novom gradskom bazenu u Španskom već tijekom ovog mjeseca. Nakon toga slijede tehnički pregledi i ishođenje uporabne dozvole, što očekujemo početkom srpnja – rekao je. Ako sve bude teklo prema planu, stanovnici zapadnog dijela Zagreba već bi ovog ljeta mogli dobiti prvi gradski bazen u svom dijelu grada. – Nadam se da ćemo početkom srpnja otvoriti bazen u Španskom i da će ga građani moći koristiti tijekom ljeta. To nam je bio cilj od samog početka projekta – poručio je Tomašević.

