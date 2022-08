Za vikend se za sav promet zatvara Most slobode, evo obilaska

Ovog se vikenda za sav promet zatvara još jedna važna gradska prometnica, Most slobode. Od subote od 6 sati pa do nedjelje do 20 sati izvodit će se radovi varenja na spojevima, a za to će se vrijeme prometovati obilazno na slijedeći način:

Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija M. Držića - Most mladosti - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno.

Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno.

Pješaci i biciklisti moći će se kretati zapadnom stranom mosta, a za automobilski će promet biti postavljena privremena regulacija.