Za vikend je u zagrebačke Dugave stiglo 600 ljudi. Vjerovali ili ne, razlog je kultura

Nekad najjužnije zagrebačko naselje za koje je kamen temeljac položen 25. svibnja 1977., poznato po svojoj planskoj stambenoj arhitekturi i jednom od najvećih iscrtanih grbova Dinama, proteklog vikenda prvi je put postalo dijelom kulturne manifestacije Zagrebački kvartovi kulture. Riječ je o Dugavama čiji su posjetitelji mogli uživati u nastupima orkestra ZET-a, Zagrebačke filharmonije te benda Mayales. Osim toga, za najmlađe posjetitelje bile su dostupne i dvije predstave u izvedbama Teatra Poco Loco i Krumpir Klauna, dok su se svi koje zanima arhitektura ovog naselja mogli prijaviti i za tematsku šetnju njime. Poseban interes zavladao je za nastup Zagrebačke filharmonije kojim je u subotu u 17 sati otvoreno treće izdanje ove manifestacije.

– Mi, kao i svi ostali partneri, pozdravljamo ovu sjajnu inicijativu s obzirom na to da dovodi kulturu na kućni prag, i to ponajprije u one kvartove koji nemaju kulturne sadržaje u ponudi. Zagrebačka filharmonija u projekt se uključila na samom početku, 2024. godine, kada smo bili dijelom otvorenja u Novom Jelkovcu. Prvi put smo u Dugavama, a predstavljamo program pod nazivom "Only Mozart!" – istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Program posvećen jednom od najistaknutijih skladatelja svih vremena prigodno je odabran u povodu obilježavanja 270. obljetnice njegova rođenja, a obuhvatio je nekoliko različitih skladbi. Pod vodstvom dirigenta Ivana Šćepanovića članovi orkestra izveli su uvertiru iz opere "Figarov pir", zatim jednu od Mozartovih najpoznatijih komornih skladbi, Malu noćnu muziku koja je nastala 1787. godine te 41. simfoniju, ujedno Mozartovu posljednju i najdužu, poznatiju po nadimku Jupiterova simfonija. Da je riječ o manifestaciji koja je privukla mnoštvo građana, istaknuli su i sami organizatori jer je koncertu u povodu otvorenja, prema procjenama, nazočilo više od 600 ljudi. Neki od njih cijeli život su proveli u ovom naselju u južnom dijelu grada.

– Jako dugo sam ovdje, gotovo cijeli život, 32 godine u jednom stanu, a 16 godina sam provela u drugom koji je također u Dugavama. Mislim da nema dovoljno kulturnog sadržaja u Dugavama, ali ono čega nema ovdje nađe se malo dalje pa to nastojim potražiti u drugim kvartovima. U Dugavama se često održavaju događanja u šestom mjesecu, osobito sportska natjecanja, a na tome sam uvijek prisutna. Ovo mi je prvi put da sam na Zagrebačkim kvartovima kulture i dolazim oba dana – istaknula je jedna od posjetiteljica, Ljiljana Udovičić. I nije bila jedina koja tvrdi da ovu manifestaciju više neće propustiti.

– U Dugavama živim dulje vrijeme, otprilike posljednjih 15 godina. Kvart inače ima puno događanja, no prvi put je riječ o koncertu ozbiljne glazbe. Odem i u druge kvartove kako bih pronašla kulturne sadržaje koji me zanimaju, a doći ću i na drugi dan Zagrebačkih kvartova kulture – kazala nam je Lada Geržina Melić. Osim posjetitelja iz ovog naselja, nastup Zagrebačke filharmonije uspio je privući i stanovnike okolnih naselja u Novom Zagrebu. – Stanujem u Travnom, a i inače volim posjetiti kulturne događaje. Nažalost, u Travnom nema apsolutno nikakvih sadržaja, stoga često odlazim u druge kvartove kako bih posjetila takve manifestacije, primjerice u Zapruđe koje ima mnogo bolju ponudu – kazala je Marija Bartolek. A nisu željni kulture stigli samo "susjedi", do kvarta u kojem se sviralo i plesalo, "potegnuli" su i oni nekoliko kilometara udaljeni.

– Nisam iz Dugava, no moja supruga jest. Živimo u Svetoj Klari, a u našem kvartu nema dovoljno kulturnih manifestacija, stoga nismo mogli često otići. Volio bih kada bi ovakvih manifestacija bilo više, ovo mi je prvi put na Zagrebačkim kvartovima kulture. Stvarno je dobro i planiram opet doći – istaknuo je Mario Redžić. Uz posjetitelje iz Novog Zagreba, manifestacija u čijoj će realizaciji sudjelovati više od 200 kulturno-umjetničkih djelatnika i koju je u protekloj godini posjetilo više od 30.000 ljudi, atraktivnim programom otvorenja zainteresirala je i građane koji stanuju u drugim dijelovima Zagreba.

– Iz Novog Jelkovca sam, gdje se prije dvije godine, također u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture, održavao koncert Zagrebačke filharmonije. Ovo je iznimna prilika i odlučila sam doći jer se često dogodi da nisam u Zagrebu pa propustim neka od događanja – objasnila je Zagrepčanka Mara kojoj nije bio problem "potegnuti" iz svog kvarta kako bi stigla na koncerte koji je zanimaju. A da su Dugave prve, posjetitelji su itekako znali pa su u svoje kalendare već upisali kamo sve treba otići u narednim tjednima. Neki od njih napamet su čak recitirali programe pojedinih kvartova.

– Nisam iz Dugava, nego iz Trnja. Trenutačno se u Dugavama pojačala ponuda kulturnih događanja pa smo ovdje, iako u Trnju ima manifestacija, posebno na Fontanama, no mislim da ih može biti i više. Prošle godine sam već posjetila koncert benda Pips, Chips & Videoclips u sklopu ove manifestacije, a planiram doći i na nadolazeća izdanja u drugim kvartovima – zaključila je Maja Mijoč. Ovogodišnja sezona Zagrebačkih kvartova kulture obuhvatit će devet kvartova i odvijat će se od travnja do rujna, a idući vikend program se nastavlja u Podsusedu.