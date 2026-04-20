FOTO Stanje zastava na zagrebačkim jarbolima izazvalo raspravu: ‘Treba ih maknuti, a ne zamijeniti'

Snimka objavljena na Redditu posljednjih dana potaknula je raspravu o stanju zastava u Zagrebu. Uz video, autor je kratko poručio: „Nisam stručnjak, ali mislim da bi ove zastave trebalo zamijeniti“, čime je otvorio temu koja je brzo izazvala niz reakcija. Dio korisnika složio se s njim, navodeći kako zastave ostavljaju loš dojam i da ih treba obnoviti, dok su drugi otišli korak dalje i poručili da ih treba u potpunosti ukloniti. „Maknuti, ne zamijeniti“, jedan je od komentara, uz argument da se javni novac ne bi trebao trošiti na takve stvari. "Nisam ekonomist, ali mislim da bi se sve te zastave trebale maknuti, a ne trošiti pare na njih", "Samo podsjećaju na stanje zemlje...", neki su od komentara.