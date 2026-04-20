Zagrebačka skupština ovog tjedna dijeli novac, mijenja rasvjetu i sprema projekte od desetaka milijuna eura

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić najavio je u ponedjeljak ključne točke 10. sjednice Gradska skupština Grada Zagreba, koja će se održati u četvrtak 23. travnja. Na dnevnom redu je 17 točaka, a u fokusu su pomoć građanima nakon ožujskog nevremena, modernizacija javne rasvjete te ulaganja u socijalnu i komunalnu infrastrukturu.

Jedna od najvažnijih odluka odnosi se na novčanu pomoć građanima pogođenima olujnim nevremenom koje je krajem ožujka zahvatilo Zagreb. Grad planira nadoknaditi 70 posto štete koju ne pokriva osiguranje – do 15.000 eura za stambene objekte i do 5.000 eura za automobile. Odluka ide u hitnu proceduru, a iz Grada poručuju kako bi isplate trebale biti brže nego nakon velikog nevremena 2023. godine. – Vjerujem da će svi zastupnici podržati ovu odluku i da će građani pomoć dobiti znatno brže – poručio je Mišić, dodajući da će se dodatne mjere za oštećena grobna mjesta razmatrati na jednoj od idućih sjednica.

Velik investicijski ciklus najavljen je i u javnoj rasvjeti. Grad trenutačno ima više od 123 tisuće svjetiljaka, a plan je da se do 2030. zamijeni oko 45 tisuća njih modernom LED tehnologijom. Projekt vrijedan 22,5 milijuna eura trebao bi donijeti do 60 posto uštede električne energije, ali i povećati sigurnost na javnim površinama te smanjiti emisije CO2. Na dnevnom redu je i projekt izgradnje Centra za autizam u Oporovcu, vrijedan oko 40 milijuna eura. Gotovo polovica iznosa financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a novi centar trebao bi omogućiti veće kapacitete i jednosmjensku nastavu. Zastupnici će raspravljati i o problemu ilegalnog odlaganja otpada. Prema izvješću za 2025., Grad je postavio 200 novih nadzornih kamera i fizičke barijere na kritičnim lokacijama kako bi se suzbilo nepropisno odlaganje.

Tema sjednice bit će i kvaliteta zraka. Izvješća za 2023. i 2024. pokazuju pogoršanje stanja, osobito zbog povećanih koncentracija lebdećih čestica PM10, koje se povezuju s prometom i grijanjem na drva.– Pred nama je još puno posla. Moramo ići prema energetski učinkovitijem grijanju, osobito u rubnim dijelovima grada – istaknuo je Mišić. Na sjednici će se odlučivati i o kupnji dviju nekretnina, kao dijelu priprema za veće projekte, među kojima su Jarunski most i Kulturni centar Dubrava. Predstojeća sjednica tako otvara niz ključnih tema – od sanacije posljedica nevremena do dugoročnih ulaganja u infrastrukturu i kvalitetu života u Zagrebu.