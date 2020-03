Za 68 LED žarulja i opremu koja ide uz njih Grad će platiti 600.000 kn

Hrvatske željeznice brinut će se o konstrukciji željezničkog mosta, a gradska uprava za cestu, rasvjetu i troškove crpljenja vode iz podvožnjaka. Dogovoreno je tako 25. listopada 1913. godine, kad je otvoren podvožnjak u Miramarskoj kako bi premostio prugu koja je pedeset godina ranije stigla do metropole. Podjela posla oko održavanja vrijedi do danas i vjerojatno je upravo to razlog, nagađaju Zagrepčani, zapuštenog stanja podvožnjaka.

Ne sjećaju se, kažu, kada su posljednji put vidjeli da se bilo što radi oko podvožnjaka, a oni koji onuda svakodnevno prolaze pješice već su se naviknuli na mračan prolaz. No izgleda da je Grad odlučio uslišiti želje upravo pješaka, jer bi uskoro trebali početi radovi na modernizaciji javne rasvjete. Raspisali su, naime, javni natječaj vrijedan 600.000 kuna, a postavit će nove LED reflektore i ostali pripadajući elektromontažni materijal kako bi sve funkcioniralo.

“Svjetlotehničko rješenje izrađeno je u skladu s normom CIE 88:2004 uvažavajući postojeće građevinsko rješenje podvožnjaka. U postojećem podvožnjaku postoji javna rasvjeta koja je neadekvatna i dotrajala te ju je potrebno ukinuti prilikom izgradnje nove javne rasvjete”, piše u dokumentaciji, dok je u troškovniku specificirano da se radi o 68 reflektora “metalik sive boje s kućištem od tlačnog lijevanog aluminija s kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom debljine 3 mm, UV stabiliziranim”. Imat će i električni driver sa zaštitom od pregrijavanja te mogućnost povećavanja nagiba, a svijetlit će na temperaturi od –40 do +50°C. Dio je to, ističe Dinko Bilić, pročelnik Ureda za izgradnju grada, sustavnog provođenja modernizacije javne rasvjete preostalih podvožnjaka u gradu za koju je zadužen njegov ured.

– Osim modernizacije javne rasvjete miramarskog podvožnjaka, pokrenut je i postupak projektiranja modernizacije javne rasvjete podvožnjaka ispod Savske ceste – kaže Bilić. Odabrali su upravo LED reflektore, dodaje, kako bi se podvožnjak što kvalitetnije i efikasnije osvijetlio, a s obzirom na to da se nalazi u depresiji u odnosu na prometnicu i okolni teren, reflektori će svijetliti i po danu.

– Dnevni režim rada ima tri podrežima koji se uključuju automatski prema podacima iz mjerne sonde koja mjeri jačinu dnevne rasvijetljenosti na južnoj ulaznoj zoni u podvožnjak. Noćni režim uključuje se automatski po uključenju gradske javne rasvjete dok se istovremeno isključuje dnevni režim rada i obratno – piše u dokumentaciji.

Trebalo bi ga cijelog urediti

Šesto tisuća kuna nije pretjeran iznos, smatra stručnjak za rasvjetu Ranko Skansi, a novi reflektori poboljšat će stanje u podvožnjaku, govori šef gradske četvrti Trnje Mato Bartoluci.

– No neće to do kraja riješiti problem sigurnosti pješaka. Trebalo bi podići zapadnu pješačku stazu i označiti biciklističke staze. Dio je to i projekta vrijednog 3,5 mil. kuna koji je izradila gradska četvrt – govori Bartoluci dodajući da bi bilo najbolje da se podvožnjak kompletno rekonstruira. U ovoj godini, dodaje Bilić, obnovit će tek bočne zidove, a za to su i osigurana sredstva.