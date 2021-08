Vratolomije na Hendrixovom mostu komentirali HŽ i policija: Pristup je strogo zabranjen, a kazna je do 5000 kuna

Na žalost, to se stalno radi. Što je veći izazov, bude im zanimljivije. A riskiraju ne samo pad s mosta već i strujni udar od vodova koji koriste vlakovi ako se popnu previsoko – priča nam Dražen Pintarić svoja iskustva s mladićima i djevojkama koji se igraju životima, pa se penju i hodaju po željezničkom Hendrixovom mostu. Radi se to još od sedamdesetih, kad je most postao popularan, kažu nam stanovnici Kajzerice, a na video koji je objavio Večernji list, u kojem se ekipa mladih ljudi može vidjeti kako izvode vratolomije po mostu dok kraj njih prolazi vlak, gledaju s neodobravanjem.

- Treba to nekako zabraniti, kažnjavati, jer ristraju ne samo svoje živote već i živote strojovođa vlakova koji mogu ili sami stradati ili imati živote neopreznih ljudi na svojim dušama, što je jednako teško – kaže Marina Kezerić.

Pristup i kretanje željezničkim mostom preko Save kao i u ostalom svom željezničkom infrastrukturom, kažu u HŽ infrastrukturi, strogo je zabranjeno, i to prema odredbama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

- Strogo je zabranjeno kretati se po kolosijeku ili po stazama neposredno uz kolosijeke kao i bacati kamenje na vlakove koji prolaze prugom. Zabranjeno je i igrati se uz prugu, penjati na vagone i stupove kontaktne mreže, stajati na rubu perona kao i koristiti slušalice ili mobitel tijekom kretanja uz prugu. Nažalost, često svjedočimo nesrećama izazvanima neopreznim kretanjem pješaka uz željezničku prugu ili prelaženjem preko pruge na mjestima koja za to nisu predviđena. Ističemo i kako treba biti odgovoran i prelaziti preko pruge samo na obilježenim mjestima i uz poštivanje prometnih znakova te željezničke signalizacije. Prije prelaska preko pruge obavezno treba stati. Ako je prijelaz osiguranim polubranikom treba pričekati da se on podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, treba dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se u to da vlak ne nailazi – poručuju iz HŽ infrastukure a da se takve vratolomije mogu kazniti i novčano potvrđuju i u zagrebačkoj policiji.

- Sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, nadzor nad željezničkom infrastrukturom obavljaju željeznički inspektori Agencije za sigurnost željezničkog prometa, koji po članku 146. stavku 7. točki 10. mogu novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 kuna kazniti za prekršaj fizičku osobu koja neovlašteno pristupa i kreće se u infrastrukturnom pojasu i u vozilima te koja ugrožava sigurnost željezničkog sustava (članak 137. stavak 1.) - napominju u PU zagrebačkoj uz napomenu da policijski službenici VI. Policijske postaje Novi Zagreb i VIII. Policijske postaje, kao i oni iz VII. Policijske postaje Trešnjevka rade redovne obilaske svojih podrčja, a posebnu će pozornost obratiti i na Hendrixov most.

Policijski službenici će i dalje sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima provoditi poslove zaštite života osoba te pojačano postupati u svezi navedenih rizičnih ponašanja osoba, koje mogu takvim ponašanjem ugroziti svoj život i živote drugih osoba, a ukoliko policijski službenici zateknu osobe koje se kreću u željezničkom infrastrukturnom pojasu, obavijest će nadležne željezničke inspektore kako bi protiv predmetnih podnijeli odgovarajuće prijave.