VIDEO Opasna igra na 'Hendrixu': Vlak projurio mostom pored skupine mladih, morao im je trubiti

Željeznički most na Savi, popularno nazvan Hendrixov most, jedan je od najupečatljivijih elemenata u Zagrebu. Njegova zelena boja i nosači ojačani lukom čine ga vrlo prepoznatljivim, no zbog njegove popularnosti, mnogi mladi Zagrepčani riskiraju družeći se na njemu.

Opasan manevar skupine mladih ljudi zabilježen je i jučer. Nekoliko njih, petero sudeći po snimci, družili su se i ležali na mostu kada je velikom brzinom prišao vlak. Strojovođa je skupinu ugledao već prije nego što je i krenuo vlakom na most te im je krenuo trubiti.

Na glasan zvuk, jedan se mladić popeo na bočni dio konstrukcije mosta, gdje je njegovo društvo sjedilo i ležalo. Prema svemu sudeći, skupina se nije previše obazirala na prolazak vlaka iako je situacija u koju su se doveli vrlo opasna.

Hendrixov most nije predviđen za prolazak pješaka te svako njihovo pojavljivanje tamo može završiti pogubno.

Sličan se incident dogodio i u studenom prošle godine, a o njemu je na svom Facebook profilu izvijestio strojovođa. Upravljao je vlakom i morao naglo zakočiti kako bi izbjegao skupinu djece koja je šetala mostom.

- Srećom uočio na vrijeme, brzo kočenje i stajem tik uz njih. Sjetio sam im se bližnje i daljnje rodbine. Uglavnom, mladac može danas slaviti drugi rođendan, a meni je oduzeo dvije godine života, poručio je tada strojovođa uz fotografiju mladića koji trči udaljen svega nekoliko centimetara od vlaka.

Nesmotrena ideja penjanja na most, nažalost, nije novost. Vrlo su česte situacije kada se to događa, a jedna od njih, koja je posebno pobudila interes javnosti, dogodila se 2017. godine. Mladi je par tada odlučio prkositi životu sjedeći na vrhu mosta čak puna dva sata. Nakon zalaska sunca, otišli su kao da se ništa nije dogodilo, no nužno je biti svjestan kako su izbjegli veliku opasnost.