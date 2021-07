VIDEO Stigli prvi kukuruzi u grad: 'Ljudi su se najviše zaželili pečenog'

U pjesmi Ive Robića kukuruzi se njišu, a na Savskoj kod Cibone, točnije kod štanda prodavača Rešada Azizija s Trešnjevke, kukuruzi se kuhaju i peku. I to su prvi koje smo vidjeli u gradu, ali i osjetili jer su mirisom ispunili cijelu ulicu. A Azizi, koji na toj lokaciji prodaje već više od 25 godina, nada se i kako će mu uskoro stići prve mušterije.

- Danas mi je prvi dan da prodajem ove sezone. Inače je znalo to brzo nestati, posebice kada je više firmi bilo otvoreno u ovom dijelu grada. Sad je situacija malo drugačija, posao slabo ide - objašnjava Azizi dodajući kako je to vjerojatno zato što puno više ljudi radi od doma, a i nekima je to postao luksuz.

Klip, bilo kuhani ili pečeni, stoji deset kuna, kao i porcija kikirikija, sjemenki ili mala veličina kokica, a na jesen se kod njega mogu "upecati" i vrući kesteni. Kukuruz pak stiže od bjelovarskog OPG-a.

VIDEO Prvi kukuruz stigao u grad

- Posljednjih godina prodaje se desetak komada na dan, a prije je znalo i peterostruko više "otići". Većinom ja na ovoj lokaciji "dežuram", ali je to obiteljski biznis pa zna i supruga Hilma prodavati te sin Damir isto pomaže oko posla - kaže prodavač.

Najbolje ide pečeni jer, dodaje, ga se ljudi zažele kad kuhanu varijantu mogu lako kod kuće sami napraviti, a malo ga je teže ispeći ako osoba živi, primjerice, na stanu.