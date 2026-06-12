VIDEO Stanari Grškovićeve ogorčeni: 'Ulicom nam prolazi 500 autobusa dnevno, kao da smo na kolodvoru'

Grškovićeva ulica bila je također jedna od tema Večernjakove kvartovske tribine održane u ponedjeljak u Maloj sceni. Jedna se od Zagrepčanki javila za riječ jer, kako kaže, od prošle tribine koja je održana prije 12 godina, ništa se u njenoj ulici nije promijenilo. – Buka i promet i dalje su problem u Grškovićevoj. Imamo pet linija, 500 prolazaka autobusa, vrlo prometna ulica, kao na autobusnom kolodvoru. Buka nesnosna, vibracije nesnosne. Tražili smo da se cesta popravlja, upozoravali, stotine mejlova smo slali, ništa se nije dogodilo – kazala je čitateljica Večernjeg lista.





– Kažete da nije, ali ipak jest napravljeno nešto u 12 godina. Ulica je 2022. asfaltirana, vi ste jako aktivni i to je jako pohvalno, znam da su stanari tražili rješavanje parkiranja, da se osigura promet za pješake, da se oslobode nogostupi, da se stajalište premjesti malo gore pa malo dolje, svašta je tu bilo. Mi smo sve saslušali i projektanti su napravili elaborat. Ali u njemu vam je to kako i sad ulica izgleda. Legalizirana su parkirališna mjesta i smiren je promet. Poanta je bila da se uspori promet. Imamo jako puno zahtjeva da se uspostave uzdignute plohe, međutim, nitko ih ne voli i baš zato jer javni prijevoz prolazi tom ulicom, izbjegavamo postavljanje uzdignutih ploha. One su loše i za aute, stvaraju dodatnu buku i vibracije stanarima i zato pokušavamo naći neke suvremene načine usporavanja prometa. Jedan od njih, a učinkovit je, jest i šikana – odgovorio je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.