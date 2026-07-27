FOTO Jeste li znali da Zagreb ima Labuđe jezero?! Iznenadit će vas način na koji je nastalo

Osim stambenih zgrada i parkova, zagrebačka Sigečica ima i vlastito jezero. Malo tko za njega zna, nalazi se u Kornatskoj ulici, a prema pričama stanovnika koji žive u blizini, nastalo je nakon što su naprasno prekinuti radovi na luksuznom stambenom objektu. Danas se ondje okupljaju i labudovi, a mjesto je postalo jedno od manje poznatih kvartovskih zanimljivosti.

– To je trebao biti luksuzni stambeni projekt. Krenulo se s iskopima i onda je vlasnik projekta bio uhićen. I onda je sve stalo. To jezero je zapravo iskopana građevinska jama, zadnjih nekoliko godine se ondje razmnožava par labuda na sigurnom – ispričao je jednak korisnik društvene mreže Reddit, odgovarajući na pitanje kako je jezero, koje neki nazivaju "Labuđim", nastalo. Voda se ondje zadržava tijekom cijele godine, a labudovima je udobno boravište, nadovezali su se drugi.

Projekt je, inače, zamišljen kao luksuzni stambeno-poslovni kompleks vrijedan oko 80 milijuna eura, ali je zapečaćen i propao u svojoj prvotnoj izvedbi nakon uhićenja u ljeto 2021. godine. – Prolazim tamo relativno često i svaki put zahvalim nekoj sili nebeskoj kaj nisam tamo zakapario stan, a bio sam blizu – komentar je jednog korisnika na društvenim mrežama. Neki su sugerirali da se lokacija na neki način uredi. – Eventualno napravi neki vodoskokić pa nije samo čista bara. Ovako je samo leglo komaraca, nažalost – jedan je od komentara.

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