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(NE)POZNATI DETALJ U ZAGREBU

FOTO Jeste li znali da Zagreb ima Labuđe jezero?! Iznenadit će vas način na koji je nastalo

Foto: Google Maps
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Autor
Hana Ivković Šimičić
27.07.2026.
u 13:45
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To je trebao biti luksuzni stambeni projekt. Krenulo se s iskopima i onda je vlasnik projekta bio uhićen. I onda je sve stalo, objašnjava jedan stanovnik kvarta kako je nastalo "Labuđe jezero", kako ga neki nazivaju

Osim stambenih zgrada i parkova, zagrebačka Sigečica ima i vlastito jezero. Malo tko za njega zna, nalazi se u Kornatskoj ulici, a prema pričama stanovnika koji žive u blizini, nastalo je nakon što su naprasno prekinuti radovi na luksuznom stambenom objektu. Danas se ondje okupljaju i labudovi, a mjesto je postalo jedno od manje poznatih kvartovskih zanimljivosti. 

– To je trebao biti luksuzni stambeni projekt. Krenulo se s iskopima i onda je vlasnik projekta bio uhićen. I onda je sve stalo. To jezero je zapravo iskopana građevinska jama, zadnjih nekoliko godine se ondje razmnožava par labuda na sigurnom – ispričao je jednak korisnik društvene mreže Reddit, odgovarajući na pitanje kako je jezero, koje neki nazivaju "Labuđim", nastalo. Voda se ondje zadržava tijekom cijele godine, a  labudovima je udobno boravište, nadovezali su se drugi. 

Projekt je, inače, zamišljen kao luksuzni stambeno-poslovni kompleks vrijedan oko 80 milijuna eura, ali je zapečaćen i propao u svojoj prvotnoj izvedbi nakon uhićenja u ljeto 2021. godine. – Prolazim tamo relativno često i svaki put zahvalim nekoj sili nebeskoj kaj nisam tamo zakapario stan, a bio sam blizu – komentar je jednog korisnika na društvenim mrežama. Neki su sugerirali da se lokacija na neki način uredi. – Eventualno napravi neki vodoskokić pa nije samo čista bara. Ovako je samo leglo komaraca, nažalost – jedan je od komentara. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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Ključne riječi
Jezero Sigečica reddit

Komentara 1

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Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
14:09 27.07.2026.

Senfovo jezero?

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