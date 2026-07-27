Kupio bi stan u Blatu pa traži iskustva: 'Nije koma, ali nije ni bajno'

Želi kupiti stan u Novom Zagrebu, točnije na jugozapadu grada u kvartu Blato pa je na društvenoj mreži Reddit upitao kakva je lokacija za život. "Što mislite o lokaciji za kupnju stana? Ja ne živim u Zagrebu tako da nisam baš upućen je li lokacija dobra ​za život", napisao je u objavi.

Jedan je korisnik istaknuo kako život na toj lokaciji nije loš, ali ima i svoje mane. Kao primjer naveo je prometne gužve ili buku od vlaka, na koju se, kako je kazao, neki naviknu, a neki ne. "Nije koma, ali nije ni bajno. Relativno urbano, ali par prometnih krkljanaca će ti zagorčavati život. Ali toga imaš po cijelom gradu pa jedino da živiš negdje gdje ti ne treba auto za većinu stvari. Vlak je bučan, ali na to se navikneš. Ili ne navikneš pa ispališ na živce", komentirao je.

Dvije kritike kvarta naveo je i drugi korisnik. Istaknuo je lošu prometnu infrastrukturu koja, kako je napisao, nije prilagođena sve većem broju stanovnika, te blizinu željezničke pruge. "U tih nekoliko parcela nabacili su toliko novih ogromnih stambenih nekretnina. Pristupne ceste koje tamo postoje nisu ni spremne ni sposobne podnijeti toliki priljev automobila. A što se same lokacije tiče, lijepo su sve označili osim pruge koja je pored same zgrade i kojom svakih pola sata prolazi vlak u svako doba dana. Znaš onu kad u filmovima i serijama kad pokažu neku "rupčagu" u New Yorku pa prođe podzemna i sve se trese kao potres? Uglavnom neće biti tako, ali će se tresti", napisao je korisnik.

Neki su ipak pohvalili lokaciju. "Ok je. Sadržaja ne manjka. Imaš i srednju školu odmah kvart pored. Najveći problem bit će promet, pogotovo ujutro kada svi idu na posao i navečer ako je u Areni neki koncert", istaknuo je korisnik. Svoje iskustvo podijelio je i korisnik koji živi u novogradnji na Blatu. "Ja vlak ne čujem, osim kad je otvoren prozor. Po noći mi ne smeta i normalno spavam, ali sam i dosta udaljen od pruge. Ovo što je netko napisao je istina, kad prođe teretni pored zgrade, fino se čuje i osjeti. Što se zgrade tiče, mi ovdje živimo oko četiri mjeseca i za sada je sve ok", ispričao je.

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