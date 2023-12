Veliki povratak Borisa Brejche u Zagreb: U 5 dana rasprodano prvih 1000 ulaznica

Umjetnik koji je svojom posebnošću u rekordnom vremenu osvojio scenu, vraća se 31. svibnja 2024. na zagrebački Jarun kao headliner Zagreb Music Festivala u sklopu kojeg će 30.5. nastupiti Parni valjak i Neki to vole vruće, a 1.6. Dubioza Kolektiv, S.A.R.S. i Kiril Džajkovski. U organizaciji klupskog programa Future Scope, koji prigodno obilježava 22 godine rada i brojne nagrade struke te naslova Ambasadora za najbolji festival hrvatskog promotora, Jarun će još jednom postati epicentar elektroničke glazbe. Nastup Borisa Brejche, popularnog njemačkog producenta i DJ-a, vidjelo je 2020. godine 3000 posjetitelja, no prodaja preko 1000 early bird ulaznica u prvih tjedan dana sugerira da će drugi dolazak Brejchea u Zagreb biti znatno veći event.

High-tech minimal glazbena estetika Borisa Brejche nije samo žanr, već pokret koji je transformirao elektronsku scenu. Brejchu čini posebnim ne samo melodični minimal techno zvuk, već i minimalistički pristup produkciji. Iako neki kritičari vide njegovu odluku da stvara isključivo pmoću računala, uspjeh i optimizam Borisa Brejche pokazuju da minimalistički pristup pruža slobodu. On je vizionar koji pomiče granice, dokazujući kako minimal techno može biti uzbudljiv i imati dublje značenje! Između pregršt singlova i 12 albuma, Brejcha spaja elemente raznolike palete stilova, među kojima trance, techno i house igraju važnu ulogu. Važna vijest je završetak novog albuma koji će biti objavljen početkom 2024. pa će publika Zagreb Music Festivala biti svjedok novih glazbenih kreacija ove legende!

Boris Brejcha je prepoznatljiv po karnevalskoj maski koju nosi na nastupima - podsjetniku na tragičan događaj iz djetinjstva zbog kojeg nosi ožiljke na licu, zbog čega je utočište pronašao u glazbi. Od 12. godine stvara autorsku glazbu, a prvi put je nastupio u Brazilu 2006., gdje je i usvojio masku Jokera koja je danas njegov zaštitni znak. Vlasnik je izdavačke kuće Fckng Serious i slovi kao jedan od najplodnijih DJ-eva, a YouTube snimke njegovih nastupa prelaze stotine milijuna pregleda. Svaki vikend, Boris dominira najvećim svjetskim pozornicama, a njegovi nastupi privlače desetke tisuća obožavatelja. Tako i Future Scope njegov nastup u Zagrebu 2020. bilježi kao perjanicu svog impresivno dugog i jakog programa.

Uz Borisa Brejchu, kao posebna gošća, na festival stiže Ann Clue, članica obitelji Fckng Serious, čija se avantura života na rubu odražava u moćnoj energiji njezinih setova koji putuju od melodičnih do teških, basom vođenih ritmova. Ova strastvena umjetnica, koja je zajedno s Borisom Brejchom obišla cijeli svijet, rijetko se pojavljuje u medijima, no njezina glazba govori više od riječi. DJ Jock, Shipe i Neroa, kao rezidenti Future Scope programa, predstavljaju domaće snage elektroničke scene, a kompletna produkcija garantira pulsirajuću party avanturu uz vrhunski audio-vizualni doživljaj.