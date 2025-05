Večeras počinje još jedan SFeraKon! Glavna gošća je mega popularna SF književnica, evo svih detalja

Cosplay natjecanja, tribine, razgovori s poznatim autorima, radionice...Sve što ljubitelji fatastike obožavaju događa se i ove godine na SFERaKonu u Zagrebu, koji počinje večeras u 19 sati, te traje do nedelje. A glavna gošća konvencije spisateljica je Martha Wells, autorica hit SF serijala "Dnevnici jednog Ubibota".

SFeraKon, najveća i najstarija hrvatske konvencije znanstvene fantastike, održat će se u novoj zgradi Sveučilišta u Zagrebu (SEECEL), a Wells, autorica "Dnevnika jednog Ubibota" koji su joj donijeli nagrade Hugo, Nebula i Locus te oduševili milijune čitatelja diljem svijeta, će tijekom konvencije sudjelovati u panelima, predavanjima i potpisivanju knjiga.

Martha Wells je autorica mnogih romana iz žanra fantastike, među kojima "Witch King", "The Wizard Hunters", "Wheel of the Infinite", serije "Books of the Raksura" serije, te romana nominiranog za Nebulu "The Death of the Necromancer", kao i drugih romana za mlade, kratkih priča i publicistike.Proslavila se tek 2018. kad je objavila knjigu "Svi sustavi u crvenom" ("All Systems Red"), za koju je dobila nagradu "Alex" Američkog udruženja bibliotekara, u kojoj humoristično kritizira korporacije kroz priču o robotu koji bježi od tvorničkih postavki.

08.05.2025., Rijeka - SF autorica Martha Wells gostuje u knjizari VBZ-a na Korzu Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ta je knjiga prva u njezinu najpopularnijem serijalu "Dnevnika jednog Ubibota" ("The Murderbot Diaries"), a čija ekranizacija izlazi u svibnju. Nakon tri knjige sastavljene od kraćih pripovijesti i novela, četvrta knjiga u serijalu, "Mrežni učinak", donosi prvi cjeloviti roman u serijalu.

Ljubitelji cosplaya su, naravno, dobrodošli na natjecanje koje počinje u subotu u 13 sati, a među gostima je i počasni gost spisatelj Richard K. Morgan, glumica Julie Caitlin Brown koja se proslavila ulogama u seriji Babylon 5, te Ante Deković, umjetnik koji je bio dio profesionalne ekipe serije Star Trek: Discovery. Na programu su i pub kvizovi, Star Trek Talent Show,