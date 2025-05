UŽIVO Tomašević obilazi radove na proširenju tramvajske zone i izgradnji prometnice na Sarajevskoj cesti

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima, Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom obilazi radove na proširenju tramvajske zone te izgradnji prometnice na Sarajevskoj cesti. Nakon obilaska održat će i redovnu konferenciju medije.

– Danas smo htjeli doći obići radove na Sarajevskoj cesti i pruzi. Nalazimo se između okretišta u Zapruđu i Vatikanske, na dijelu gdje se polažu prvi metri tramvajske pruge u Zagrebu nakon 25 godina. Možete iza mene vidjeti iskope koji su napravljeni, položene su instalacije, što optičke, oborinske odvodnje, struja za rasvjetne stupove, a počeli su se postavljati i pragovi koje, međutim, ne držimo ovdje zbog vremenskih uvjeti, no gotovi su te se nalaze u skladištu – za početak je istaknuo Tomašević.

Naglasio je i kako su obećali Zagrepčanima da će ići u proširenje tramvajske mreže, prva je na redu Sarajevska, a uskoro će radovi početi i u Heinzelovoj, a kako će se po završetku 35.000 stanovnika naći u tramvajskoj zoni, poput onih u Travnom, Utrinama, Dugavama, Jakuševcu...

– Sarajevska cesta postaje nova avenija, novi južni ulaz u grad koja će imati šest cestovnih traka, pješačke i biciklističke staze sa svake strane, tramvajska i autobusna stajališta, a ona će povezati i dio Novog Zagreba s ranžirnim kolodvorom. Nova će avenija rasteretiti Ulicu SR Njemačke i Većeslava Holjevca, no da bi se ovaj projekt do kraja realizirao, bitno je da HAC napravi svoj dio posla, a to je nadvožnjak preko ranžirnog kolodvora, kako bi imali spoj na samu Sarajevsku – objasnio je.

Dodao je i kako se procjenjuje da bi kraj radova na produženju prometnice trebao biti do kraja ove godine, dok se kraj radova na produžetku pruge očekuje do početka iduće godine. Vrijednost svih radova, podsjetio je, jest oko 25 milijuna eura bez PDV-a, a za sada je sve financirano iz Gradskog proračuna.

– Prijavili smo se Ministarstvu prometa da dio bude sufinanciran iz EU, budući da se radi o tramvajskoj pruzi, što bi se moglo ostvariti, no ako ne bude, spremni smo to financirati i sami. Do sada su izvedeni radovi na oborinskim kanalima u duljini od 1700 metara, vodovoda u duljini od 1300 metara, vrelovoda u duljini od 760, ugrađeno je čak 200 pilota za bukobrane, 45 potpornih zidova, izvedeno je 350 metara drenaže prometnice, 205 metara slivničkih veza i demontirani su svi stupovi javne rasvjete s temeljima, umjesto kojih će se postaviti novi. Također, postavljeno je 1000 metara digitalno komunikacijske kanalizacije, odnosno podzemnih optičkih kablova – kazao je.

U narednom razdoblju, dodao je, uslijedit će izrada gornjeg ustroja istočnog dijela prometnice zajedno s postavljanjem rubnjaka i cementne stabilizacije te završetak radova na samom vodovodu. – Ovo su građani čekali desetljećima. Ovo je povijesni projekt. Drago mi je da ispunjavamo predizborna obećanja. Osim toga radi se i Heinzelova. Mogu najaviti i povezivanje Ljubljanice i Horvaćanske, to će biti treća pruga – dodao je.