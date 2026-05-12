VIDEO Snažno nevrijeme s tučom i vjetrom napravilo kaos u Zagrebu, pogledajte kakva je sada situacija

Snažno nevrijeme s tučom i jakim vjetrom napravilo je kaos u Zagrebu. Oko sat vremena od nailaska nevremena, situacija je sada znatno povoljnija. Kiše još ima, no valja i ostati na oprezu s obzirom na to da se popodne očekuju novi pljuskovi.

Zbog grmljavinskog nevremena žičara Sljeme danas neće raditi, izvijestio je ZET te naveo kako, zbog oštećenja mreže gornjeg voda na Savskoj i Maksimirskoj cesti, tramvajske linije prometuju izmijenjenim i skraćenim trasama. Autobusna linija 227 u prekidu je zbog pada stabla u Ulici Oboj, zbog pada elektro kabla u Mikulićima linija 127 privremeno je obustavljena, autobusna linija 207 u prekidu je zbog pada stabla na prometnicu u Ulici veliki dol, a autobusna linija 139 u prekidu je zbog pada stabla na Jelenovcu.