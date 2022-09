Tomašević na Kajzerici otvario radove na biciklističkoj magistrali od Slovenije do Ivanića

Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević sa suradnicima je u 11 sati održao tjednu konferenciju za medije, no ovoga puta lokacija nije zgrada Gradske uprave, već pješačko-biciklistički most kod Kajzerice. Naime, prije pressice Tomašević je otvorio radove na izgradnji Pilot projekta Greenway - državna biciklistička ruta br. 2 i to faza V od ukupno IX faza.

- Prvenstveno je biciklistička, ali i pješačka. Riječ je o malom dijelu ogromne rute od 130 km, od granice sa Slovenijo, i prolazilo bi kroz Zagreb. Mi ovdje započinjemo s tzv. petom fazom te rute koja će ići odavde prema Areni Zagreb. Dalje idemo prema Mostu slobode, Mostu mladosti, a onda prema Domovinskom mostu. Biciklistička staza će biti na kruni nasipa. Bit će od eko-asfalta i bit će zelene boje kako bi se uklopila u zelenilo i u krunu nasipa. BIt će prvi put da se tako nešto koristi, eko asfalt - istaknuo je Tomašević.

- Cilj projekta Greenway je promicanje održive urbane i regionalne mobilnosti, podizanje sigurnosti prometa te osiguravanje bolje povezanosti biciklističkih prometnica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije - poručuju iz Grada.

Inače, o biciklističkoj ruti Greenway, dugačkoj 132 kilometra, koja se proteže od Bregane do Lijevog Dubrovčaka (kod Ivanić-Grada) s obje strane savskog nasipa, govori se gotovo puno desetljeće, ali još nijedan metar nije napravljen. Sada bi se to konačno trebalo dogoditi jer je Grad Zagreb odabrao izvođača radova za prvih 1,66 kilometara u pilot-projektu od Blata do Jadranskog mosta na južnoj strani savskog nasipa.

- Prostor uz Savu želimo pretvoriti u prostor prije svega za rekreaciju. Krajnje je vrijeme da se krune nasipa urede. Zahvaljujem Hrvatskim vodama koje upravljaju nasipima da su nam dali suglasnost za projekt - dodao je.

- Bit će i LED rasvjete uz obnovljive izvore energije, pazeći na svjetlosno zagađenje, pazeći na vizuru. Uključivat će i trake za trčanje, kao i zelenilo budući da ga se tu može i ima pravo postavit - najavio je te istaknuo kako će većina projkta biti financirana iz EU fondova.

Podsjetimo, nedavno je dogradonačelnik Luka Korlaet u Gradskoj upravi održao prezentaciju o misiji, viziji i ciljevima razvoja zelene mobilnosti u Zagrebu s naglaskom na biciklističku infrastrukturu. Plan, uključuje izgradnju novih staza, a jedan od najvećih projekata je ruta uz Branimirovu.

Osim toga na već izgrađenim prometnim površinama u centru grada postepeno će se smanjivati broj prometnih traka za motorna vozila, a sve u korist novih biciklističkih traka. Prvi primjer je prilaz Gjure Deželića koji je od jučer dobio novu biciklističku traku nauštrb jedne prometne. Naši reporteri bili su tamo i jučer, evo što su zabilježili:

Sljedeća na potezu je Masarykova ulica koja uskoro postaje dio pješačke zone, a kako će to izgledati, građani će se moći uvjeriti već od 16. rujna kada će se ulica zatvoriti na tjedan dana u sklopu programa Europskog tjedna mobilnosti.

Ipak, dolaskom neizvjesne jeseni građane vjerojatno više zanimaju pitanja u vezi energetske krize, ponajviše Gradske plinare Zagreb - Opskrba te mogućih poskupljenja gradskih usluga.

Na samom početku redovne tjedne konferencije Tomašević je upozorio na moguće poteškuće u prometu u slijedećih nekoliko dana.

- Policija je jučer izdala priopćenje za medije kako će od danas sve do četvrtka biti posebna regulacija prometa zbog dolaska turskog predsjedkina Erdogana u Zagreb stoga molimo sugrađane za razumijevanje - podsjetio je.

Nadalje, odgovarao je i na pitanja o postavljanju podzemnih i polupodzemnih spremnika.

- Boksovi se ne smiju postavljati, jer bi to uništilo izgled grada, a s druge strane Grad nema novca plaćati podzemne i polupodzemne spremnike. Usto ne može naći niti toliko lokacija i u tom bi slučaju taj proces trajao sedam, osam godina - naglasio je te dodao kako paušalno plaćanje po zakonu mora biti fiksno i jednako za sva kućanstva.

- Ta fiksna cijena je dva i triput niža od nekih gradova u Hrvatskoj. Trudimo se držati fiksnu cijenu najnižom mogućom - zaključuje.

- Zasad ostaje odluka kakva jest; podzemni spremnici u centru grada gdje se boksovi ne smiju stavljati. Boksovi kao nužno zlo tamo gdje građani ne stavljaju svoje spremnike u prostor zgrada ili ispred njih i polupodzemni bi došli u obzir tek u obzir da zelene otoke zamijenimo polupodzemnim spremnicima -