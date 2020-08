U prometu od sutra nova autobusna linija. Pogledajte kuda vozi

Nova kružna autobusna linija, koja će voziti od Dubeca do Branovečine i natrag, pušta se od sutra u promet.

Na liniji 211 vozit će minibus, a radnim danom i subotom vozit će svakih 30 minuta, nedjeljom i praznikom svakih sat vremena.

- Na trasi duljine 5200 metara, osim početno-krajnjeg, putnici mogu koristiti usputna stajališta Ivankovićeva, Rosandićeva, Dubečka 89/94 i Branovečina 151. Linija će polaziti iz Dupca s perona 5, a ići će Dubečkom, Ulicama Anđela Nuića te Branovečina i natrag istim ulicama do terminala Dubec - kažu iz ZET-a.

Što se tiče ostalih izmjena u javnom prijevozu - autobusna linija 233 (Mihaljevec – Markuševec) zbog radova na Gračanskoj cesti, na dijelu od Kvintičke do Ulice Gračec, prometuje uz izmijenjene i reducirane polaske autobusa sve do 22. kolovoza u 20 sati.

Zbog zatvaranja dijela Obreške ceste, autobusne linije 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo) i 163 (Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci) prometuju izmijenjenim trasama do 13. kolovoza. Također, zbog radova na Obreškoj cesti na dijelu od Prigradske ulice do Ulice svete Ane, do 13. kolovoza prometuje privremena autobusna linija 158 (Savski most - Dupci).



Autobusi linije 159 (Savski most - Strmec Odranski) do 13. kolovoza prometovat će do svog redovnog okretišta Strmec - Regelji, ali djelomično izmijenjenom trasom, zbog radova na dijelu Obreške ceste.



Zbog radova na Grančarskoj cesti, autobusna linija 161 (Kupinečki kraljevec - Štrpet) i 162 (Savski most - Ašpergeri) prometuje izmijenjenom trasom, do 15. rujna.