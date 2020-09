Dio Maksimirske sutra je zatvoren za promet, tramvaji voze izmjenjeno

Zbog potrebe izvođenja radova na izmještanju semaforskog uređaja, Maksimirska cesta na dijelu između Ulice Dragutina Domjanića i Ulice Nikole Mašića, bit će sutra između 8 i 14 sati zatvorena za sav promet, javljaju u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Kvaternikov trg – Ulica Dragutina Domjanića – Petrova ulica – Ulica

Franje Pokornoga – Ulica Nikole Mašića – Maksimirska cesta te Maksimirska cesta – Ulica Nikole Mašića – Ulica Franje Pokornoga –

Petrova ulica – Kamaufova ulica – Vlaška ulica – Kvaternikov trg. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Zbog ovih radova mijenjat će se i sutra tramvajski promet, kažu u ZET-u. Tramvajske linije 4, 7 i 11 vozit će skraćeno do Kvaternikovog trga,a linija 12 će umjesto do Dubrave prometovati na relaciji Ljubljanica - Borongaj, dok će linija 5 prometovati od Prečkog do okretišta Heinzelova. Za vrijeme privremene regulacije prometa, između Kvaternikovog trga i Dubrave vozit će autobus trasom: Kvaternikov trg - Domjanićeva - Petrova - Pokornoga - Mašićeva - Maksimirska - Dubrava te u povratku Dubrava - Maksimirska - Jordanovac - Petrova - Kamaufova - Vlaška - Kvaternikov trg.

Osim toga, zbog izvođenja radova kanala odvodnje Strmečka cesta na dijelu od Ulice Jantoleki do Ulice Celići također će biti zatvorena za promet, i to od u 08.30 sati do srijede navečer. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja navedenih radova bit će: Strmečka – Obreška – Prigradska – Zadvorska – Strmec – Strmečka i obratno. Autobusna linija 159 (Savski most - Strmec Odranski) prometovat će zato skraćeno do autobusnog stajališta Strmec-centar.