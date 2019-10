U Esplanadu dolaze nagrađivani svjetski producenti i oskarovci

NEM Zagreb 2019., događanje usmjereno na razvoj TV i filmske industrije u Hrvatskoj i regiji, objavio je prve potvrđene predavače i paneliste. Tijekom trodnevnog događanja, govornici iz Europe i svijeta dijelit će bogata znanja i iskustva s ciljem razvoja audiovizualne industrije u Hrvatskoj, regiji, ali i svijetu.

Prvi NEM Zagreb održat će se od 11. do 13. prosinca u Esplanade Zagreb Hotelu, a neki od prvih potvrđenih predavača su Allan Starski, scenograf, dekorater seta i dobitnik Oscara za film Schindlerova lista (1993.). Poznat je i po radu na filmovima Pijanist (2002.) i Oliver Twist (2005.) Osim njega, tu je i Gabrielle Tana, producentica koja je s filmom Philomena (2013.) nominirana za Oscara (kategorija Film godine 2013.), te za dvije BAFTA nagrade (kategorije Najbolji britanski film i BAFTA Film award) .

Prisustvovat će i Vanja Černjul, zagrebački direktor fotografije s uspješnom inozemnom karijerom, poznat po radu na popularnom filmu Crazy Rich Asians (2018.) i seriji The Deuce (2017.) s glumcima Jamesom Francom i Maggie Gyllenhaal Harold Gronenthal, izvršni dopredsjednik AMC Networks International, vodeće međunarodne produkcijske tvrtke i distributera kanala, sadržaja i video servisa u više od 130 zemalja i teritorija. Radio je na sklapanju globalnih prava na emitiranje najpoznatijih AMC-jevih serija poput The Walking Dead, Breaking Bad i Mad Men.

European Alliance, udruženje vodećih europskih TV kuća ZDF, RAI i France Television s ciljem produkcije što kvalitetnijeg europskog sadržaja s potencijalom za globalni uspjeh. Neki od najavljenih projekata su povijesna avanturistička serija Around the World in 80 Days temeljena na istoimenom romanu Julesa Verna, te serija o životu i stvaralaštvu Leonarda da Vincija

Prvi NEM Zagreb bit će domaćin predstavljanju novih serija, ekskluzivne screeninge vodećih produkcijskih tvrtki moći će pogledati svi sudionici NEM-a Zagreb te na taj način vidjeti nove trendove ili zainteresirani mogu kupiti prava na emitiranje za svoju državu. Primjerice, ekskluzivne sadržaje prikazivat će Hrvatska radiotelevizija, BBC Studios ili izraelska produkcijska i distribucijska tvrtka Keshet.

NEM Zagreb bavit će se svim temama u lancu stvaranja televizijskog i filmskog sadržaja – odlična je to prilika i odskočna daska za sve profesionalce ili početnike koji bi svoja djela htjeli plasirati globalnoj publici.

Jedan od panela bit će posvećen sadržajima posebnog formata kao što su reality emisije, dokumentarci ili kvizovi, a govornici na tom panelu stručnjaci su s dugim nizom godina iskustva stvaranja upravo takvog sadržaja. Jedan od potvrđenih govornika je i Izzet Pinto, osnivač i izvršni direktor tvrtke Global Agency, vodećeg nezavisnog svjetskog distributera TV sadržaja koji nudi širok portfelj drama i inovativnih formata.

Značajan dio NEM-a Zagreb je TV Writing Contest, natječaj za perspektivne scenariste koji će dobiti priliku predstaviti svoju ideju ključnim donositeljima odluka i potencijalno dogovoriti posao koji im može unaprijediti scenarističku karijeru. Prijavljene projekte ocjenjivat će nezavisni žiri u predselekciji, zatim produkcijske tvrtke i televizije s kojima svi sudionici potencijalno mogu ostvariti suradnju. Glavni potvrđeni žiri trenutno čine HRT, RAI, Beta Film i Zig Zag Productions.

NEM Zagreb i Hrvatska radiotelevizija dogovorili ključno partnerstvo

Ključan partner i jedan od glavnih sponzora NEM-a Zagreb 2019 je Hrvatska radiotelevizija. Tijekom samog otvorenja konferencije 11. prosinca, HRT će predstaviti programski sadržaj, te ujedno istaknuti dostignuća, najaviti planove, ali i podsjetiti na svoju bogatu povijest. Po završetku prezentacije, uslijedit će razgovor te HRT-ov networking event.

Drugog dana događanja, Damir Novinić, ravnatelj produkcije HRT-a uvest će posjetitelje u svijet HRT-a kroz panel i razgovor s kreatorima serija, glumcima i producentima te diskutirati o istaknutim uspješnicama.

Službeno zatvaranje osmog izdanja New Europe Marketa i prvog NEM-a Zagreb 2019. bit će obilježeno velikom proslavom na Prisavlju.

Suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom

Jedan od NEM-ovih partnera je i Hrvatska gospodarska komora koja je prepoznala je važnost inicijative.

„Filmska i TV industrija kao rijetko koja može brzo pridonijeti promjeni percepcije i brendiranju Hrvatske kao poželjne i nezaobilazne destinacije za život, a samim time i za investicije i ulaganja. Stoga Hrvatska gospodarska komora rado podržava New Europe Market i audiovizualnu industriju u Hrvatskoj, koja sa sobom povlači i razvoj drugih gospodarskih grana, od turizma, gastronomije i hotelijerstva do različitih oblika industrija koje prate filmsko stvaralaštvo“ ,izjavio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

Značaj New Europe Marketa za Adriatic regiju

New Europe Market kroz godine se profilirao kao najrelevantniji market u Adriatic regiji specijaliziran za TV i filmsku industriju. Od samih početaka u Dubrovniku 2013. godine, NEM kontinuirano pridonosi razvoju industrije, a samim time turizma i ekonomije. Renomirane svjetske produkcijske kuće posjetile su NEM s ciljem investiranja u lokalni sadržaj s potencijalom za inozemno tržište.