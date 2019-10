Tehnologija uz koju su živi glumci suvišni

Hoćemo li uskoro ponovo gledati Denzela Washingtona u njegovim najboljim godinama? Pa onda još i neku od filmskih besmrtnica, poput Marylin Monroe, recimo? Nije nemoguće. Iako je Hollywood već imao dosta pokušaja pomlađivanja glumaca, bilo je to ipak ograničeno. Pomlađivala su se lica i već je to bilo sasvim dovoljno da se kod publike izazove wow efekt. No tehnologija je danas došla do točke kada je moguće da glumac dobije svoj sasvim pomlađen avatar i s njime bude u istom kadru. Upravo gledamo “Blizanca” u kojem se Will Smith na ekranu nadmeće sa svojim klonom u akcijskim scenama koje se odvijaju neslućenom brzinom, a Smith “junior” zaista je sablasno uvjerljiv otkrivajući svoje računalno porijeklo samo pri krajnjem uvećanju lica izvan akcijskih scena.

Avatar stvarnog čovjeka

Već sljedećeg mjeseca vidjet ćemo “The Irishmana” u kojem su nekoliko desetljeća pomlađeni Al Pacino i Robert de Niro. “Blizanac” je originalno bio planiran još prije nekoliko godina. Tada je već Disney upregnuo najbolje što je imao kako bi se dobio uvjerljivi digitalni ljudski avatar. Iako je rezultat bio i više nego impresivan, nije bio dovoljan da ga se pretoči na filmski ekran. Ipak, za sve se zainteresirao Hiroki Itokazu, animator iz Warner Brosa koji je pokušao napraviti lice Jima Carreya za potencijalnu produkciju filma “The Incredible Mr. Limpet” bez motion capturea. Učinio je to softverskim simuliranjem podražaja mišića lica. Opet je rezultat bio impresivan, a model univerzalno primjenjiv. No Disney je želio cijelog glumca koji će se u kadru naći sa svojim originalom. U međuvremenu je Disney odustao od svega, no tehnologija nije napuštena. Preuzela ju je Skydance Media koja potpisuje “Nemoguću misiju”, a pridružio se Jerry Bruckheimer.

Ista ekipa, nova produkcija

Ekipa animatora ostala je gotovo ista, no sada naoružana novim sustavima poput laserskog skeniranja, sinkroniziranim 35 mm kamerama s filtrima, čime je bilo moguće krajnje detaljno snimiti glumčevo lice. Sve je preneseno u Hirokijev model praktički pretvarajući izraze lica u podatke. Snimljeni izrazi lica izjednačavani su s modelom. Sve je ispalo krajnje realistično osim jedne stvari. A to je efekt svjetlosti na kožu, a onda i pomlađivanje glumca. To nije napravljeno tek “peglanjem” bora pravog Smitha, nego je mladi Smith izgrađen u cijelosti na računalima temeljen na ranije opisanom modelu, dakle praktički je to isti glumac, Will Smith, ali oblikovan kao 27 godina mlađi alter ego. To su doista njegovi izrazi lica, do zadnjeg mišića, ali ispod mlađeg lika. Problem je što je film snimljen u 120 fps, a na taj ga način može reproducirati jako mali broj kina. Međutim, nije nemoguće da se to uskoro popravi.