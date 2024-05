Suradnja turizma i sporta: Pogledajte koji će sportaši sudjelovati u promociji Hrvatske

Članovi Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice odobrili su novac za marketinšku suradnje s vrhunskim hrvatskim sportašima u 2024. Tako će u ovoj godini nacionalna turistička orgnaizacija surađivati s 11 hrvatskih sportaša na turisitčkoj promociji Hrvatske, a među njima su, među ostalima, Sandra Elkasević, Ivica Kostelić, Matea Jelić, Damir Martin, Matea Parlov Koštro te Šime i Mihovil Fantela.

- Kada je riječ o promociji hrvatskog turizma putem sporta, posebnu pozornost dajemo vidljivosti, popularnosti i praćenosti samih sportaša, odnosno njihovih kanala komunikacija kako bi naše zajedničke aktivnosti na najbolji mogući način uskladili s promotivnim ciljevima hrvatskog turizma. Također, pred nama su Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj, kao i ljetne Olimpijske igre u Parizu koje ćemo iskoristiti za dodatnu promociju i vidljivost naše zemlje u svijetu - komentar je Kristjana Staničića , direktora Hrvatske turističke zajednice, koji dodaje kako kako je Hrvatska globalno najprepoznatljivija upravo po turizmu i sportu.

Na sjednici Turističkog vijeća također su dodijelili nešto više od 3,4 milijuna kuna za potporu 278 projekata koje su prijavile lokalne turističke zajednice na turistički manje razvijenim područjima i kontinentu. Prijavljeno je, inače, bilo ukupno 379 projekata.

Foto: HTZ

- Hrvatska i ove godine ostvaruje rekordne rezultate u predsezoni, što potvrđuje 11 posto bolji promet u dolascima, te devet posto bolji u noćenjima. To je samo daljnja potvrda kako se profiliramo kao cjelogodišnja turistička destinacija, a danas smo na Vijeću donijeli još novih odluka kojima ćemo osnažiti našu promociju i ponudu. I dalje potičemo sinergiju sporta i turizma kroz suradnju s našim sportašicama i sportašima, kao i nacionalnim sportskim savezima, a kroz odluke o potpori projektima lokalnih turističkih zajednica za kontinent te nedovoljno razvijena turistička područja potičemo razvoj ponude u svim dijelovima Hrvatske. To su aktivnosti za koje smo svake godine, pa tako i ove, osiguravali rekordna sredstva, a veseli me kada na konkretnim pokazateljima vidimo i odlične rezultate te vjerujem kako će i ovogodišnje suradnje biti dodatan iskorak u promociji Hrvatske - kazala je Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta.

