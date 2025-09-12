Turistička zajednica Zagrebačke županije partner je projekta nominiranog za najbolji u Europi

Međunarodni projekt PRONACUL, u kojem je partner i Turistička zajednica Zagrebačke županije, nominiran je za najbolji europski projekt 2025. godine. Riječ je o inicijativi koja je okupila partnere iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Grčke, Srbije i Bosne i Hercegovine s ciljem da prirodna i kulturna baština postane temelj održivog turizma u Jadransko-jonskoj regiji.

Kroz projekt je razvijena metodologija upravljanja baštinom koja uključuje sve dionike, od institucija do lokalnih zajednica. Uspostavljena je i Virtualna komora, digitalna platforma za razmjenu znanja, dobre prakse i razvoj novih turističkih proizvoda. Osim toga, u 15 pilot područja testirani su različiti modeli upravljanja, što je rezultiralo prijedlogom zajedničke Regionalne rute, javljaju iz zagrebačke Turističke zajednice.

PRONACUL je time ojačao kapacitete institucija, lokalnih zajednica i poduzetnika te postavio nove standarde održivog turizma 21. stoljeća, kažu. Stručni žiri već je odabrao najbolje projekte u četiri kategorije, a pobjednike će sada odlučiti javnost. Glasovanje je otvoreno je do 19. rujna, a podržati PRONACUL moguće je putem poveznice.