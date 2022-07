Tomašević o mjeri roditelj-odgojitelj: Jasno je da odluku možemo mijenjati

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je u petak kako gradska vlast još čeka odluku Visokog upravnog suda o mjeri roditelj odgojitelj, ocijenivši kako je najbitnije to što je već sad jasno kako nije riječ o stečenome pravu već privilegiju i mjeri koju se može mijenjati.

"Jasno je da odluku možemo mijenjati, to je najbitnije. Jasno je da je sud presudio da to nisu stečena prava nego privilegije. Jasno je da možemo smanjivati tu naknadu, problematičan je rok - mi smo mislili da je 4,5 mjeseca dovoljan rok, no sud misli da nije", rekao je Tomašević odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji za medije na kojoj je predstavio kulturne aktivnosti Grada u sljedećem razdoblju.

Visoki upravni sud proglasio je Tomaševićevu izmjenu mjere roditelj odgojitelj nezakonitom, obrazloživši to tvrdnjom da nova mjera nije razmjerna cilju koji se novom mjerom želio postići. Tom presudom oko 5.800 korisnika mjere koji se brinu o 21.000 zagrebačke djece nastavit će primati naknadu. No, odluka s detaljnim obrazloženjem Visokog upravnog suda još nije stigla u Gradsku upravu.

"(Odluka) nije stigla. Kad stigne, javit ćemo. Bit će javno dostupno obrazloženje cijele odluke", kazao je Tomašević.

Istaknuo je kako se ta odluka čeka "da bi mogli ići dalje u izmjenu odluke, koju smo već više puta najavili". "Ne postoje nikakvi presedani, niti ikakve upute što bi bilo primjereno i čekamo zato detaljno obrazloženje da bi mogli ići dalje u izmjenu odluke", pojasnio je.