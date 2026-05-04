Zagrebačka policija u noćnoj akciji otkrila zabrinjavajuće brojke, evo kojih je prekršaja najviše

Čak 144 vozača uhvaćena su u prekoračenju brzine tijekom policijske akcije provedene u noći sa subote na nedjelju na području Zagreba, a ukupno je zabilježeno čak 380 prometnih prekršaja. Riječ je o preventivno-represivnoj akciji zagrebačke policije usmjerenoj na zaustavljanje negativnih trendova u prometu, s posebnim naglaskom na vožnju pod utjecajem alkohola i droga te sankcioniranje najopasnijih oblika ponašanja za volanom.

Osim prebrze vožnje, policija je evidentirala i 49 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, što i dalje ostaje jedan od najvećih problema na cestama. Zabilježeno je i 77 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, dok je 30 vozača uhvaćeno kako tijekom vožnje koristi mobitel. Uz to, policija je evidentirala i 80 ostalih prekršaja, među kojima su prolasci kroz crveno svjetlo, nepropisno pretjecanje, oduzimanje prednosti prolaska, nepropisno zaustavljanje i parkiranje, kao i upravljanje vozilom bez važeće dokumentacije ili tehnički neispravnim vozilima. Dio prekršaja odnosi se i na vožnju bez upaljenih svjetala te nepropisno kretanje po prometnim trakama. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 47-godišnjeg vozača na području Novog Zagreba – čak 2,59 promila. Iz policije upozoravaju kako broj prekršaja i dalje zabrinjava te još jednom apeliraju na vozače da poštuju prometne propise.