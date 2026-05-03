FOTO Znate li da se skoro najmanji muzej na svijetu nalazi u Zagrebu: Vodi vas kroz mračnu povijest
U najstarijoj kući u Skalinskoj ulici, gdje se nekoć nalazila taverna u kojoj se Marija Jurić Zagorka sastajala s biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom i svećenikom Ivanom Krstiteljem Tkalčićem, koji su joj davali dokumente o lovu na vještice koji je provodila Crkva, i to da bi ona mogla pisati svoju "Gričku vješticu", smjestio se "The Witch of Grič – almost the smallest museum in the world".
– Jedini, osim Nacionalne i sveučilišne knjižnice, imamo "Malleus Maleficarum", priručnik za progon vještica koji su napisali njemački dominikanci Heinrich Kramer i Jakob Sprenger, izdan s ciljem da se nalogom Crkve love vještice.
Osim toga, imamo i priručnik za one koji se bave magijom u kojem se nalaze informacije poput toga kako čitati iz dlana, kako se proriče budućnost i slično – rekao nam je Igor Mladinović, jedan od osnivača.
Mallesus je dodaje, služila i Zagorki pri pisanju njezine "Gričke vještice". – Imamo i prvi uvez njezinih tekstova iz novina, iz 1920., dok je još bila živa. Kasnije, 60-ih godina, objavljeno je i prvo izdanje "Gričke vještice" kao knjige, koje također imamo u kolekciji – napominje Mladinović dok stojimo iznad luka s pergamenom na kojoj je popis svih žena optuženih za magijske zločine na Gradecu između 14. i 18. stoljeća.