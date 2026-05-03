Zagrepčanin usred noći u kući zatekao provalnika: Uspio je pobjeći i to ne s malom svotom

U Ulici Bijenik na zagrebačkom Črnomercu jučer oko 23.10 nepoznati je muškarac provalio u kuću i to za vrijeme dok je vlasnik bio tamo. Kako je izvijestila zagrebačka policija, provalnik je pretraživao prostorije te uzimao novac i nakit na koji je nailazio, a u jednoj od prostorija zatekao ga je 49-godišnji vlasnik i pokušao ga zadržati.

Međutim, počinitelj ga je odgurnuo i pobjegao s nekoliko tisuća eura u novcu i nakitu. Slijedi kriminalističko istraživanje, kažu iz zagrebačke policije.