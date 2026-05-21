Tomašević najavio projekt od tri milijuna eura na istoku grada, izgradnja kreće na jesen

Boćalište, stolove za stolni tenis, vanjsko vježbalište, dječje igralište te zonu paviljona namijenjenu odmoru i boravku korisnika. Sve će to imati Sportsko-rekreacijski centar Luka za čiju je izgradnju Grad Zagreb ishodio građevinsku dozvolu. Vrijednost radova procijenjena je na tri milijuna eura, a sredstva su osigurana iz gradskog proračuna, dodali su iz Grada.

Novi centar prostirat će se na gotovo 19.000 metara kvadratnih u Bistričkoj ulici, u zelenom pojasu između Osnovne škole Luka Sesvete i Gimnazije Sesvete, kazali su iz gradske uprave, dok će građanima ponuditi niz sadržaja za sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako Grad nastavlja ulagati u sportsku infrastrukturu u gradskim četvrtima kako bi građani u mjestu stanovanja imali kvalitetne sadržaje za sport i rekreaciju.

– Na području Luke živi gotovo 40.000 stanovnika koji će ovim projektom dobiti suvremeni prostor za aktivnosti na otvorenom. Novi centar sportašima, rekreativcima i stanovnicima Sesveta pružit će priliku za aktivan i zdrav život, uz očuvanje krajolika potoka Vuger i zelene zone koja ga okružuje – kazao je Tomašević. Početak radova očekuje se ove jeseni.

Središnji dio kompleksa činit će atletska staza duljine 300 metara sa završnim slojem od prskane gume, unutar koje će biti smještena po dva igrališta za rukomet odnosno mali nogomet i košarku, objasnili su iz gradske uprave. Osim toga, pažnja će se posvetiti i uređenju okoliša i uklapanju centra u postojeći prostor. Uz potok Vuger planiran je zaštitni zeleni pojas koji će dodatno pridonijeti kvaliteti prostora i očuvanju prirodnog ambijenta, dodali su iz Grada Zagreba.

Sljedeći korak je provedba javne nabave za izvođača radova, istaknuli su. Planirano trajanje izgradnje Centra je 12 mjeseci te bi do kraja sljedeće godine Sesvete trebale dobiti novi važan sportski kompleks, poručili su s Radićeva trga.