Tomašević: Istina je, Kosta Kostanjević i dalje radi u USO-u. Ima pravo na to

GLAVNI PROBLEM: NEKULTURA

Ovako izgleda život u prvom zagrebačkom kvartu bez zelenih otoka i kontejnera: 'Polupodzemni spremnici nisu loši, ali svašta se u njih baca'

Ugradnja je počela krajem prošle godine, a do kraja svibnja na 17 lokacija postavljen je po jedan set od tri spremnika čija ugradnja stoji 20.000 eura. Istovremeno je s javnih površina uklonjeno 120 spremnika za papir, plastiku i staklo te sedam zelenih otoka pa stanari zgrada ispred svojih ulaza ili u haustorima imaju samo one za biorazgradivi te miješani komunalni otpad. Otvori su, ističu, dovoljno veliki, no neki zamjećuju da su poklopci bučni, a zasad nisu pod ključem