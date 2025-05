Tomašević: 'Imamo mandat da dalje guramo izmjene GUP-a, protiv kojih je i moja protukandidatkinja Selak Raspudić'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u srijedu kako osvojena većina u Gradskoj skupštini i većini gradskih četvrti koaliciji Možemo! i SDP omogućuje da idu dalje s izmjenama GUP-a, te pozvao sve da mu daju potporu u drugom krugu izbora za gradonačelnika Zagreba.

"Imamo mandat da dalje guramo izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP), protiv kojih je i moja protukandidatkinja Selak Raspudić. Građani Zagreba su time što su glasali za našu većinu u Gradskoj skupštini, glasali za izmjene GUP-a", rekao je Tomašević nakon otvaranja Greencajt festivala.

Upitan tko će biti novi predsjednik Gradske skupštine, s obzirom na medijske napise da to više neće biti SDP-ov Joško Klisović već Matej Mišić, Tomašević je odgovorio da je to na SDP-u. "Po koalicijskom sporazumu između Možemo! i SDP-a, predsjednik Skupštine bit će jedan od zastupnika SDP-a. Tko će on biti, to je, naravno, na SDP-u", kazao je.

Osvrnuo se i na to što pojedini protukandidati iz prvog kruga daju podršku njegovoj protukandidatkinji Mariji Selak Raspudić te kazao da ankete pokazuju da će dio birača tih kandidata u drugom krugu glasati za njega.

"Ključna je stvar koju želim ponoviti za sve birače koji su mi dali povjerenje u prvom krugu da nema opuštanja, da je drugi krug nova utakmica i da ih pozivam da izađu", rekao je Tomašević dodavši da je to posebno važno u kontekstu produženog vikenda.

Oko sučeljavanja s protukandidatkinjom Selak Raspudić kazao je da kako on nije kandidat za gradonačelnika od jučer jer su mu to treći izbori. "Nisam jučer otkrio gradske komunalne teme. Bio sam na puno sučeljavanja i meni su ovo treći izbori na kojima se kandidiram kao gradonačelnik Zagreba. Iza mene je već dosta sučeljavanja, bez brige", istaknuo je.

Dodao je da mu je drago da će se sučeliti s protukandidatkinjom i da će pričati o sadržaju.