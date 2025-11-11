Tinejdžer u svemiru: Saznajte što danas znamo o Higgsovom bozonu

Prije trinaest godina u CERN-u je otkriven Higgsov bozon, a ovo veliko otkriće bila je potvrda kako svemir zaista radi i funkcionira. U međuvremenu su ogromne količine podataka prikupljene i analizirane zahvaljujući radu akceleratora i detektora, a što je danas poznato o Higgsovom bozonu, ima li nekih iznenađenja i promjena te kakvu ulogu u svemu tome igra umjetna inteligencija, pitanja su na koja će pokušati odgovoriti dr. sc. Vuko Brigljević na predavanju ,,Higgsov bozon u tinejdžerskim godinama - Što ima novo u CERN-u?". Predavanje će se održati u srijedu u prostorijama Zvjezdarnice, na adresi Opatička 22, a ulaz je besplatan.

Osim toga, na predavanju će se govoriti i o hrvatskom članstvu u CERN-u, koje je započelo prije više od pet godina, kao i o novim mogućnostima koje ono otvara našim znanstvenicima, studentima i gospodarstvu.