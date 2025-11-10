FOTO Simona Mijoković predstavila svoju šokantnu biografiju, evo tko je sve došao na promociju

Simona Mijoković večeras je zagrebačkoj dvorani "Vijenac" Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu predstavila svoju biografiju naziva "Kako sam tražila ljubav".
Simona Mijoković večeras je zagrebačkoj dvorani "Vijenac" Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu predstavila svoju biografiju naziva "Kako sam tražila ljubav".
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Za promociju ove veoma intimne ispovijesti odazvalo se mnoštvo poznatih ljudi, a tražila se i stolica više.
Za promociju ove veoma intimne ispovijesti odazvalo se mnoštvo poznatih ljudi, a tražila se i stolica više.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
U nastavku galerije pogledajte prizore s događaja.
U nastavku galerije pogledajte prizore s događaja.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Verbum, Pixsell (Slavko Midzor)
Share
Podijeli
Foto: Verbum
Share
Podijeli

Ne propustite

1/