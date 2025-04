Tek je pušten u promet, a već se pokvario: Novi ZET-ov tramvaj morali su šlepati, došlo je i do velikog zastoja

Najnoviji Končarev tramvaj jučer je pušten u promet, vozi na liniji 13, no već jutros došlo je do kvara. Došlo je i do zastoja u prometu, s veliki broj ljudi ostao je čekati na stajalištima.

"Jutros u 8.20 sati došlo je do tehničkih poteškoća na pogonskom sustavu tramvaja 2402 u Ulici grada Vukovara. Brzom intervencijom servisnih tehničara iz Končara, tramvaj je osposobljen na okretištu Heinzelova te je vlastitim pogonom odvezen na Remizu gdje se za svaki slučaj obavljaju dodatni pregledi. S obzirom da je riječ o novoj seriji tramvaja, koji su iznimno kompleksna vozila, nije isključena pojava povremenih tehničkih poteškoća ili smetnji u radu pojedinih sustava, no upravo stoga se njihov rad intenzivno prati od strane servisnih tehničara Končara koji u takvim situacijama brzo reagiraju te detektiraju i otklanjaju eventualne smetnje i dodatno prilagođavaju parametre sustava", poručili su iz ZET-a.