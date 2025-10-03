Svađa dvojice muškaraca u kafiću u Dubravi prerasla u fizički obračun, obojica završila u KB Dubrava

BESPLATNI SEMINAR ZA NAPREDNU FOTOGRAFIJU

Hoyka slavi 20 godina Fotosofije: mladi fotografi pokazali kreativnost u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Na kraju svečanosti, Hoyka je dodijelio medalju 24-godišnjoj Hani Kocijan, sudionici seminara čiju su umjetničku seriju ostali seminaristi ocijenili kao najbolju. “Tata mi je poslao informaciju o Fotosofiji, a u početku se nisam htjela prijaviti jer sam mislila da neću proći, s obzirom na to da primaju samo 15 polaznika. Kada sam kasnije vidjela radove drugih kolega, iznenadilo me koliko su kreativni i talentirani. Program je bio zahtjevan, ali upravo zbog toga sam jako zadovoljna – puno smo naučili i imali priliku isprobati različite ideje”, rekla je Hana Kocijan, studentica smjera Film i Televizija na Sveučilištu Vern