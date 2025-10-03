Naši Portali
U OSJEČKOJ ULICI

Svađa dvojice muškaraca u kafiću u Dubravi prerasla u fizički obračun, obojica završila u KB Dubrava

KB Dubrava nakon 217 dana otvorila vrata i za pacijente koji nisu COVID bolesnici
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 11:29

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

U četvrtak oko 21.50 sati, u Osječkoj ulici u Dubravi, u ugostiteljskom objektu izbio je verbalni i fizički sukob između dvojice muškaraca pod utjecajem alkohola, 56-godišnjaka i 49-godišnjaka. U sukobu je 56-godišnjak lakše, a 49-godišnjak teško ozlijeđen. Obojici je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
