PRETRAŽILI MU STAN

33-godišnjak iz BiH uhićen zbog dilanja droge na Trešnjevki: Pronađeno više od 120 grama amfetamina i MDMA

03.10.2025.
u 10:22

Tijekom postupanja oduzet mu je i novac za koji se sumnja da potječe od prodaje droge.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Muškarac je u srijedu, u popodnevnim satima uočen na području Trešnjevke. Njegovo ponašanje izazvalo je sumnju policajaca koji su mu prišli te ga zatražili identifikacijske podatke. Tijekom provjere osumnjičeni im je dragovoljno predao dva paketića s ukupno 5,8 grama marihuane i 4,8 grama amfetamina, izvjestili su iz zagrebačke policije.

Sljedećeg dana uslijedila je pretraga njegova doma i drugih prostorija koje koristi, pri čemu su policijski službenici pronašli 127 grama amfetamina i četiri tablete droge MDMA. Istraživanjem je utvrđeno da je 33-godišnjak, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljao veće količine amfetamina i MDMA-a radi daljnje preprodaje. Drogu je skrivao u stanu na Trešnjevci, a potom je distribuirao na ilegalnom tržištu.

Tijekom postupanja oduzet mu je i novac za koji se sumnja da potječe od prodaje droge. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a 33-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.
