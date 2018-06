Studenti: Naša baka alarm je za cijelo društvo

Uz puno nagovaranja i suza, a onda i smijeha. Tako je baka iz humanitarne akcije studenata doma Cvjetno naselje, koja je ganula Hrvatsku, prihvatila novac koji su za nju prikupili.

Ima ih, na žalost, na tisuće

A u četiri dana akcije u kutiji postavljenoj u Cvjetnom našlo se puno više nego što se predviđalo. Baka, naime, svaki dan u krugu doma skuplja boce kako bi uz malu mirovinu preživjela, no sad mora ići na operaciju mrene pa su joj željeli osigurati 1800 kuna kako bi joj omogućili da to ne mora činiti tijekom oporavka, odnosno iduća tri mjeseca, kada su studenti na praznicima. No, kada su donacije počele stizati, nitko, pa ni inicijator akcije Rajan Zejnuni, nije mogao predvidjeti da će skupiti 11 puta više – 19.330 kuna.

Prvi je u humanitarnu kutiju ubacio dečko s invaliditetom. Rekao je da baki daje “deset dana rada” s obzirom na to da dnevno skupi boca u vrijednosti od 20 kuna.

– Kad sam vidio da je dao 200 kuna, htio sam mu vratiti dio, no on je samo odmahnuo – opisuje Rajan, student pete godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz Gunje. Uključili su se, dodaje, i bivši studenti koji se sjećaju bake još otprije pet, deset godina...

– Baku poznajem dvije godine i uvijek mi izmami osmijeh na lice, ponajviše zbog svoje skromnosti. Nikad ne prosi, ne žica, nego milo pjevuši melodiju po kojoj je svi prepoznajemo. Veliki je borac i cijeli život sve radi sama. A ova je akcija pokrenuta kako bi znala da neće biti sama kada studenti, koje ona zove svojom djecom, odlaze doma preko ljeta – ističe Zejnuni.

Njihova je baka, dodaje, i velika potpora studentima. Točno zna kad tko ima ispit i kada završava godinu ili studij.

– Moli se za sve nas i svaki put nas blagoslovi kada joj s prozora bacimo koju bocu – kaže Rajan te ističe da baka i djedova kao što je ova studentska ima na tisuće te da je nikada nisu okarakterizirali kao nekoga na rubu siromaštva, nego kao nekoga kome je potrebna pomoć u vrijeme kada ne može sam.

Kakva nas budućnost čeka?

Baka je inače visokoobrazovana i ima više od 30 godina staža.

– I sve bi nas trebala natjerati na razmišljanje. Mene jest. Jer uskoro ću i ja biti visokoobrazovan, s neizvjesnom budućnosti, pa možda i mene čeka slična sudbina za 60 godina. Baka je svojevrsna poruka vladajućima da to nije put kojim želimo ići – ističe Rajan Zejnuni.

