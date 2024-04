Što Zagrepčani misle o pješačkoj zoni koja će koštati 2,2 milijuna eura: 'Ja bih još više zelenila stavio'

Kad se gradski asfalt užari, traže se mirne oaze u hladu u kojima se može predahnuti i popiti nešto osvježavajuće. Upravo takva bi, prema zamislima arhitekata iz studija Atmosfera, trebala postati Stara Vlaška, čije je rješenje za "makeover" pješačke zone izabrano kao pobjedničko između 23 rada koja su stigla na urbanističko-arhitektonski natječaj koji je Grad raspisao jesenas. Kako su sve arhitekti zamislili da bi Stara Vlaška mogla izgledati, predstavljeno je i na izložbi u Gradskoj upravi, a vizualna rješenja s natječaja objavljena su i na službenim stranicama.

Potez od 140 metara Vlaške ulice između Branjugove i Draškovićeve, podsjetimo, pješačkom je zonom proglašen u lipnju 2022. Tada je također uređena, ali privremeno. Postavljene su biljke u masivnim betonskim žardinijerama, no one su uvenule, crteži po asfaltu su izblijedili, a u većem dijelu Stare Vlaške bile su skele zbog obnove. Budući da pješačka zona očigledno nije zaživjela niti se svidjela pješacima, onuda su i dalje prolazili automobili jer su si vozači kratili put ili protupropisno parkirali.

Sada je pak, prema pobjedničkom rješenju, plan da se pješačka zona u potpunosti poploča kamenim kockama većih dimenzija. Terase više ne bi bile u ograđenim boksevima, već u razini ostatka ulice, i to s jednobojnim suncobranima istih dimenzija i oblika bez reklamnih brendova, kao i ujednačenim stolovima i stolcima. Zona bi bila i trajno ozelenjena, a krasile bi je magnolije.

"Hortikulturni zakrivljeni cvjetni otoci bit će maksimalne visine hrbata do jednog metra. Zasadit će se visokim travama i niskim grmovima magnolija do tri metra visine. U donjem sloju zamišljene su niske trave, koje će rastom u busenima dodatno naglasiti amorfni oblik otoka, a svojom fragilnosti pratiti svaki gradski povjetarac", navodi se u rješenju. Ono predviđa 14 takvih otoka, ispod kojih će se smjestiti posebno dizajnirane klupe, a pješačka zona trebala bi imati i javne česme na tri razine, za odrasle, djecu i kućne ljubimce.

Do realizacije novog ruha Stare Vlaške pak predstoji nekoliko koraka. Prvi je provođenje javne nabave, odnosno natječaja za izradu projektne dokumentacije, uz dogovor s autorima nagrađene ideje, što bi trebalo biti dovršeno do ljeta. Slijedi izrada idejnog projekta koja bi trebala potrajati do jeseni, a gradska vlast predviđa da će još tri mjeseca trebati za izradu glavnog projekta, zatim još dva za ishođenje potrebnih dozvola i onda još tri mjeseca za provedbu javnog natječaja za izvođača radova.

Sami radovi potrajat će, ovisno o meteorološkim uvjetima i dinamici, između tri i četiri mjeseca, procjenjuju u Gradu. Kada se to sve zbroji, ispada da bi radovi trebali početi sljedećeg proljeća, a preuređenom pješačkom zonom mogli bismo se prošetati krajem ljeta 2025. – Procjena je da će radovi stajati oko 2,2 milijuna eura, no konačna cijena znat će se nakon ishođenja sve potrebne dokumentacije te provođenja natječaja koji još predstoje – objasnio nam je dogradonačelnik Luka Korlaet.A što na prijedlog novog izgleda kažu Zagrepčani, provjerili smo upravo u Staroj Vlaškoj.

– Veselimo se projektu jer smatramo da je dobar. Treba maknuti automobile iz centra grada – kazali su nam bračni par Vera i Vladimir Hršek. Zadovoljan je i Srećko Boban, ponajviše jer onuda više neće prolaziti automobili. – Doduše, ja bih još više zelenila stavio jer je ovo centar grada i zna biti vruće – poručio je. Damir Krasnov ustvrdio je kako je bilo i vrijeme da se Stara Vlaška uredi, a Miroslavu Oreću rješenje se polovično sviđa. – Čini se da ima puno više cvijeća pa će valjda biti bolje – kratko je komentirao Miroslav usto dodavši kako je centru grada potrebno manje automobila. – Bilo je vrijeme da se uredi – istaknuo je. I ostali prolaznici s kojima smo razgovarali složili su se da centru grada treba više zelenila, a manje automobila, no dio se žalio i na derutna pročelja.

– Svjesni smo toga da su fasade i na potezu pješačke zone koji se planira urediti dijelom u lošem stanju. Većinom je riječ o privatnim zgradama, no i tu kao Grad želimo maksimalno izići u susret. Sufinanciramo obnove pročelja s 80 posto, ali zbog stabilizacije gradskih financija sada smo u mogućnosti razmatrati da iznos pokrijemo u cijelosti, a usto financiramo i ishodimo i potrebnu dokumentaciju – rekao nam je Korlaet.

Što se tiče drugih pješačkih zona, poput one u Masarykovoj i Teslinoj, gdje automobili baš i ne poštuju zabranu kretanja, rekao je kako će se kretanje vozila postrožiti naredbom o prometu koja je u javnom savjetovanju, a ovih je dana novi set podiznih stupića osvanuo na uglu Preradovićeve i Berislavićeve.

– Masarykovu također želimo trajno urediti. No kako bi ti procesi u budućnosti bili brži i učinkovitiji, a i povoljniji, želimo to činiti "in house", odnosno radimo na ideji da proces uređenja vodi gradski Zavod za prostorno uređenje i planiranje. To bi značilo manje procedura i potencijalnih zastoja – objasnio je Korlaet. Ideja je da se i u Masarykovoj i Teslinoj pločnik poploča u istoj razini, da nestanu terase koje su poput "oklopa" ili staklenika te da se zonu ozeleni po uzoru na slične ulice u Barceloni ili Milanu.